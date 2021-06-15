Рост госпитализаций, сокращение инфекционных коек и перепрофилирование Мариинской больницы: Как коронавирус берет Петербург в оборот

В Санкт-Петербурге осталось менее 8 % свободных инфекционных коек. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге вновь выросло количество ежедневных госпитализаций больных с коронавирусом. Как рассказал «Комсомолке» источник, близкий к Смольному, в настоящее время речь идет о порядка 800 пациентах в сутки.

Напомним, заболеваемость COVID-19 в Северной столице начала расти еще с середины мая. По последним данным, полученным нашим изданием 10 июня, показатель суточной госпитализации оценивался в 700 человек. За четыре дня он заметно подрос – при том, что на данный момент в Петербурге развернуто около 8 000 инфекционных коек, и более 92 % из них уже заняты.

Из-за увеличения числа госпитализаций выросла нагрузка на приемные отделения больниц. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- В настоящее время Смольный готовит стратегию дальнейшего перепрофилирования городских стационаров, - уточнил источник. – Уже на этой неделе – предположительно, в четверг – под COVID-19 переведут Мариинскую больницу. Не полностью – останется некий сектор для плановых и экстренных медицинских манипуляций – но, скорее всего, большую часть. Что будет дальше – пока не известно. Эпидемия развивается слишком непредсказуемо, чтобы можно было выстраивать какой-то долгосрочный прогноз.

Конечно, перепрофилирование Мариинки – шаг очень серьезный; это самая крупная больница в Центральном районе, куда стекается буквально все, от травм, полученных в ДТП, до инсультов и инфарктов. Тем более что практически по соседству есть госпиталь в «Ленэкспо», не занятый пока что и наполовину.

- Дело в том, что «Ленэкспо» предназначен в основном для легких пациентов, - констатирует источник. – Большая часть коек там, например, не оборудована кислородом – а он требуется практически всем новым больным. Поэтому иначе нельзя.

По словам аналитика Алексея Куприянова, третья волна коронавируса в Петербурге только начинается. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

КОМПЕТЕНТНО

Кандидат биологических наук, независимый аналитик Алексей Куприянов: «Третья волна еще только начинается»

– Судя по имеющимся данным, ситуация достаточно серьезная – количество госпитализаций в день за две недели практически удвоилось, а значит, третья волна не собирается останавливаться. Тем не менее, давать какой-то долгосрочный прогноз я бы пока не стал. Не будем забывать, что в наполнении больниц важную роль играет еще и такой аспект, как оборачиваемость коек – ведь людей не только госпитализируют, но и выписывают из стационаров. Такое уже было прежде – в экстренных ситуациях ротацию ускоряют, и пациентов начинают выписывать раньше, когда критический период уже миновал, и это можно сделать без угрозы для здоровья. В декабре, например, в разгар второй волны, именно за счет усиления ротации удалось избежать критического перегруза больниц. Будет ли это делаться сейчас и если будет, то когда – сказать пока невозможно. С уверенностью можно судить лишь о том, что мы на данный момент находимся в начальной фазе эпидемиологического подъема – то есть, третья волна еще только начинается.