На просмотр - по паспорту: Соседи Волочковой рассказали, почему балерина решила сдать квартиру в центре Петербурга

Анастасия Волочкова решила не продавать квартиру в Петербурге, но готова ее сдавать. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Вот уже неделю в Петербурге пытаются сдать в аренду четырехкомнатную квартиру самой Анастасии Волочковой. Роскошные покои на третьем этаже дома, примыкающего к Михайловскому театру, принадлежат балерине с 2001 года, но сама она тут практически не появляется. За последние 20 лет соседи видели звездного жильца несколько раз. Все оставшееся время хоромы площадью 200 квадратных метров просто простаивали. По словам местных, в свое время артистка хотела продать квартиру, но покупатель, готовый выложить солидную сумму (в 2013 году это было порядка 130 млн. рублей), так и не нашелся.

В этом доме и сдается жилплощадь балерины. Фото: Никита НЕСТЕРОВ

- Мы последний раз видели Волочкову больше десяти лет назад, когда у нее здесь свадьба была, - рассказали журналисту «КП-Петербург» работники одного из заведений, расположенного под квартирой Волочковой. - После этого она, может, еще несколько раз приезжала, но, видимо, ненадолго. Насколько знаю, квартиру эту она долго и безуспешно пыталась продать, но ценник, говорят, там космический - на сделку так никто и не вышел. Годы идут, квартира стоит. А за коммуналку по-прежнему нужно платить. Думаю, поэтому она и решила сдавать жилплощадь - хоть какая-то прибыль.

В квартире балерины четыре комнаты. Фото: «Инстаграм» Анастасии Волочковой

На самом деле прибыть не просто «хоть какая-то», а целых 500 тысяч рублей в месяц. Именно столько просит Анастасия за пользование своими квадратами, а еще такую же сумму придется оставить в залог. Но и это еще не все! Чтобы попасть на просмотр квартиры, нужно заранее выслать копию паспорта доверенному лицу балерины. После некой «внутренней проверки» документов, вас либо пригласят на встречу, либо откажут в ней.

Интерьер вызвал неоднозначную реакцию в сети. Фото: «Инстаграм» Анастасии Волочковой

- Вы же понимаете, кто собственник? - аргументирует такие меры предосторожности представитель Волочковой.

Дом находится в самом центре Северной столицы. Фото: Никита НЕСТЕРОВ

Впрочем, даже зайти во внутренний двор у человека с улицы вряд ли получится. Въезд туда перегорожен шлагбаумом, за которым можно заметить разве что пышные клумбы. Охранник глядит в оба. Большинство окон в здании, в том числе и в угловой квартире Волочковой, плотно занавешены. Но полюбоваться интерьерами петербургской недвижимости Волочковой все же можно - Анастасия сама выложила фото в свои соцсети, чтобы поскорее найти съемщика.

Договор аренды придется заключить на год вперед. Фото: «Инстаграм» Анастасии Волочковой

Кстати, тем, кто все же рассматривает возможность арендовать квартиру Волочковой, стоит обратить внимание на такой факт. Фасад «звездного дома» 1846 года постройки находится в неудовлетворительном состоянии. Прямо над окнами жилплощади балерины висит строительная сетка, которая защищает головы прохожих от падающей лепнины.

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