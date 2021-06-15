Бюджет 60 млн рублей, провокации и звезды «Приключений Электроника»: Первые подробности о фильме «Брат-3» от режиссера Переверзева

Первый тизер фильма «Брат 3» вышел 9 июня. Фото: Скриншот видео

Первый тизер фильма «Брат-3», появившийся на днях в интернете, вызвал бурю негодования у поклонников оригинальной дилогии Алексея Балабанова. Действительно, выглядит все до крайности странно: в главных ролях – братья Торсуевы, знаменитые Электроник и Сыроежкин из старой советской киносказки, у руля – молодой режиссер, ни разу до этого не снимавший полнометражного кино, но зато создавший в Москве «Музей истории телесных наказаний». «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» пригляделась к проекту.

Вообще, у «Брата-3» долгая и странная судьба. Изначально завершение эпопеи Данилы Багрова хотел снять сам Балабанов, но на этих планах поставила крест актера-исполнителя главной роли Сергея Бодрова. Позже свои идеи для проекта предлагал Виктор Сухоруков (Виктор Багров), но это тоже ни к чему не привело – а окончательно съемки третьей части похоронила смерть самого Алексея Балабанова в 2013 году.

К культовой дилогии Алексея Балабанова фильм Переверзева не имеет никакого отношения. Фото: Кадр из фильма

Но первые два фильма жили, народная любовь к ним не ослабевала – и в конце концов на бессмертном кино началось паразитирование. Несколько раз о начале съемок продолжения объявлял Стас Барецкий, неизменно выдавая при этом идеи разной степени бредовости: от лысой девушки-киллера в роли того самого «брата», до релиза картины сразу на порно-сайтах.

И тут – целый тизер. Народ ожидаемо напрягся - короткий (и, справедливости ради, действительно очень странный) ролик вызвал бурю возмущения в интернете и набрал больше 8 000 дизлайков при 289 лайках. Однако, как выяснила «КП», к проектам Барецкого этот фильм не имеет никакого отношения.

- Точно так же он не имеет отношения и к дилогии Алексея Октябриновича Балабанова, - рассказал «Комсомолке» в Петербурге» режиссер картины Валерий Переверзев. – Я задумал сделать его еще несколько лет назад. Дело в том, что в свое время мы с супругой написали несколько сценариев для короткометражных фильмов, один из которых в прошлом году даже получил награду Берлинского кинофестиваля. И эти сценарии как-то сами собой сложились в единую очень цельную историю.

По словам Переверзева, в картине есть три пары братьев, отношения между которыми развиваются на протяжении всего сюжета. Поэтому, собственно, и «Брат 3».

Главные роли в картине сыграли братья-близнецы Владимир и Юрий Торсуевы. Фото: Светлана Мухаярова

- Когда инвестор – не могу пока, к сожалению, сказать, кто это – читал наш сценарий, он сказал: «Слушай, это же чистая братовщина! Я дам тебе деньги, если ты назовешь фильм «Брат-3», - вспоминает режиссер. – Так в итоге и решили поступить. Изначально фильм вообще назывался «Тамбов», потому что все действие там происходит в Тамбове, ну и я сам к тому же тамбовский парень.

Сюжет будущей ленты пока что держится в секрете: известно лишь, что одна из ее сюжетных линий будет посвящена любви генеральской дочери и уличного художника, другая – противостоянию генерала с главарем бандитской группировки, которым является его собственный брат-близнец. Бюджет у картины – порядка 60 миллионов рублей, в продажу уже запущен мерч: футболки с логотипом.

- У нас, конечно, будут какие-то оммажи к культовой дилогии Балабанова, - продолжает Валерий Переверзев. – Но это будут очень тонкие оммажи, на уровне построения сцен или операторской работы. А еще в фильме задумано много провокаций – просто потому, что, на мой взгляд, искусство как раз и должно быть в том числе провокационным. Есть, например, сцена, где две женщины просыпаются утром в одной постели. И пусть зритель сам додумывает, что мы имели в виду – может, они любовницы, может, сестры, и так далее.

До декабря 2021 года творческая группа планирует выпустить еще три коротких тизера, в декабре – полноценный трейлер. Сама премьера пока что запланировала на январь 2022 – если ничего не сдвинется.

Бюджет картины заявлен в 60 000 000 рублей. Фото: Светлана Мухаярова

- Мы, конечно, ожидали, что будет очень много возмущения, когда мы заявим о себе, - признается Валерий Переверзев. – С творческой командой «Брата» и «Брата 2» мы пока что не связывались – я открыт к любому диалогу, но всему свое время. А фильм получится хорошим – я в этом уверен.

КСТАТИ

Главные роли – генерала и его брата-близнеца – в фильме сыграли Владимир и Юрий Торсуевы, знаменитые Сережа Сыроежкин и робот Электроник из одноименной советской киносказки.

- Мы с Валерой (Переверзевым – прим.ред.) вообще-то давно уже вместе работаем, - рассказал «Комсомолке» Юрий Торсуев. – По поводу самого сценария пока ничего конкретного сказать не могу – скажу лишь, что как-то так получилось, что там вообще нет положительных персонажей. Это и драма и криминал и боевик – то есть, запланировано много экшена на экране. Съемки пройдут в Москве, в Тамбове, насколько я знаю, еще и в Ярославской области – сейчас как раз подбирается натура. Валера хороший режиссер, так что в качестве материала я лично не сомневаюсь.

Изначально фильм должен был называть "Тамбов" - название "Брат 3" ему дали по настоянию инвестора. Фото: Светлана Мухаярова

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Удивительно, но у «Брата-3» действительно есть удостоверение национального фильма, которое позволяет творческой группе в том числе рассчитывать на поддержку Министерства культуры и Фонда кино. В реестре минкульта указано, что картина получила УНФ 26 января 2021 года. В качестве продюсера значится ООО "Кинокомпания «Улица Сергея Эйзенштейна» (Она же «С-СИНЕМА») с уставным капиталом 10 000 рублей и генеральным директором… Валерием Переверзевым. Что все это значит – если честно, пока не имеем ни малейшего представления. Но явно что-то интересное.

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