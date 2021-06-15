«Сел сверху и стал избивать»: В Петербурге СК завел уголовное дело на двух мужчин, напавших на подростка с серьгой в ухе

В Петербурге двое хулиганов жестоко избили подростка с серьгой в ухе. Фото: vk.com/tusechka24

В Санкт-Петербурге Следком возбудил уголовное дело в отношении двух мужчин, которые жестоко избили 16-летнего подростка с серьгой в ухе. Все произошло в ночь на 13 июня у начала Предпортового проезда в Московском районе. Компания юных друзей расходилась по домам, как вдруг к одному из парней подскочил взрослый здоровяк, заметивший у него серьгу. Позже на место подоспел и его товарищ, оба хулигана посчитали, что юноша нетрадиционной сексуальной ориентации.

Шокированная сестра покалеченного подростка рассказала о происшествии на своей странице во «Вконтакте». Она требует справедливого наказания для злоумышленников и резонанса в СМИ.

- Один из них толкнул моего брата, сел на него сверху и стал избивать по лицу и голове. Второй в это время сдерживал друзей и не давал оттащить нападавшего. Младший брат госпитализирован с тремя переломами: сломаны нижняя правая подглазница, боковая правая подглазница и правая носовая пазуха. Также многочисленные гематомы на лбу, отекший глаз, - пишет старшая сестра мальчика.

Мужчин оперативно задержали. Первому 42 года, второму – 38 лет. В отношении них возбудили уголовные дела по статье за хулиганство.

- Одному из соучастников избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, в отношении другого решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения в СИЗО. В ближайшее время им предъявят обвинение, - передает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу.

Дело находится на контроле у руководства городского Следкома. Мужчинам грозит лишение свободы на срок до 7 лет.