30-градусную жару обещают в Петербурге к концу недели

Жара возвращается в Петербург. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

30-градусную жару обещают синоптики в Петербурге в конце недели. Температура расти выше нормативных значений в пятницу и сразу достигнет +29 градусов. Такие же показатели ожидаются и в выходные.

- 18 июня ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер западный и юго-западный, умеренный. Температура ночью составит +11...+13, местами до +8, днем будет от +27 до +29 градусов, - сообщает «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Также жарко и без дождей будет и в субботу-воскресенье. Насколько задержится жара, «Комсомольской правде» рассказал ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Михаил Леус.

- На погоду в Петербурга начал влиять антициклон. Его холодные воздушные массы начинают прогреваться. В четверг до +25 градусов, в пятницу - до +29, а в субботу и воскресенье +29...+31 градус. Сильной облачности и дождей в это время не ожидается. Долгосрочных прогнозов давать не буду, но конец нынешней и начало следующей недели будут жаркими и без осадков, - отметил метеоролог.

А кроме того, нынешний июнь грозит побить рекорд по засушливости. Пока что в городе выпало менее 1 мм осадков. А менее 5 мм осадков в месяц не было за всю многолетнюю историю наблюдений: «идем по рекордному графику».