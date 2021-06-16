Ученые из Петербурга предсказали пик коронавируса в июне и новую волну ковида в России осенью

Третья волна коронавируса окажется не последней. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Третья волна коронавируса, о которой говорили и которой опасались, все же пришла. В Москве ежедневно заболевают ковидом по шесть-семь тысяч человек, в Петербурге показатель приближается к тысяче, а в целом по России на 16 июня количество новых случаев заражений составило около 14 тысяч. Когда наступит пик третьей волны и что будет дальше, «Комсомольской правде» рассказали математики из Санкт-Петербургского государственного университета, составившие прогноз на развитие пандемии.

- Мы уже некоторое врем работаем над новой моделью распространения коронавируса, отличной от классической, которой пользуются сейчас. Оказалось, что она позволяет дать более точный прогноз количества болеющих людей. Мы сделали новый прогноз по России и получилось, что возможный пик третьей волны по количеству новых случаев - около 25 тысяч в сутки - будет в конце июня, а число заболевших людей станет увеличиваться и достигнет максимума где-то к середине июля, - рассказал завкафедрой математического моделирования энергетических систем СПбГУ, руководитель Центра интеллектуальной логистики СПбГУ Виктор Захаров.

При этом общее количество активных больных превысит показатели декабрьско-январской волны и достигнет 580 тысяч человек по стране. Потом третья волна пойдет на спад, но расслабляться рано.

Чтобы остановить распространение пандемии, надо 70-80% населения с антителами. Фото: Артем КИЛЬКИН

Длительность одной волны составляет где-то 120-140 дней, так что следующую, четвертую, можно ждать уже в сентябре. Ее сила будет зависеть от того, сколько людей приобретут антитела, переболев ковидом или сделав прививку от него.

- Новая волна скорее всего будет, если не увеличится количество вакцинированных людей. Это ключевой вопрос. Нам нужно, лучше всего 100%, но хотя бы 70-80 процентов вакцинированных и переболевших, а пока у нас только 25-30 миллионов человек (при населении России в 143 млн - прим.ред.), - отмечает Виктор Захаров.

Ученые отмечают, что коронавирус - новая инфекция, поэтому классические модели прогнозирования не работают. Математики готовы рассчитать модели распространения ковида отдельно по Москве, Петербургу и другим городам, чтобы можно было спрогнозировать обеспечение лекарствами, оборудованием и прочим, но пока такого запроса в СПбГУ не поступало.