Петербургские ученые провели независимое исследование вакцины «Спутник V»

Ученые НИИ гриппа и Института междисциплинарных медицинских исследований при Европейском университете оценили эффективность вакцины «Спутник V». Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Ученые из НИИ гриппа и Института междисциплинарных медицинских исследований при Европейском университете оценили эффективность вакцины «Спутник V». О предварительных результатах большого независимого исследования «КП-Петербург» рассказал директор ИММИ Антон Барчук.

По словам ученого, работа началась еще в феврале – практически одновременно с началом массовой вакцинации в Петербурге и других городах страны. Основная задача – оценить иммуногенность вакцины, другими словами – ее способность формировать у привившегося человека достаточно высокий уровень антител.

- В целом, результаты, которые мы получили, соответствуют тем, которые заявлял разработчик вакцины, - отмечает Антон Барчук. – Нейтрализующие антитела – то есть, именно те, которые и должны остановить вирус в случае, если он попадет в организм – формируются более чем у 94 % вакцинировавшихся.

Участника исследования стали добровольцы, сдававшие кровь до и после вакцинации. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Выраженный иммунный ответ, уточняет наш собеседник, наблюдается уже после первой дозы вакцины – практически сразу же у человека начинают вырабатываться антитела IgG, которые играют основную роль в формировании «длительного» иммунитета. После второй дозы этот процесс заметно ускоряется. Однако, для формирование иммуного ответа требуется время после второй дозы. Для тех же, кто в своей жизни уже болел COVID-19 (пусть даже бессимптомно), введение вакцины становится своего рода «бустом» - то есть, уже существующий иммунитет, приобретенный «естественным путем», усиливается. Впрочем, справедливости ради стоит отметить, что так везет не всем.

- Наше совместное исследование подтвердило существование небольшой прослойки людей, у которых нейтрализующий антитела не формируются ни после первой, ни после второй дозы вакцины, - уточняет Антон Барчук. – Их немного – порядка 6 % от общего количества участников, что, опять же, вполне соответствует словам разработчика. Почему так происходит – к сожалению, на данный момент не может сказать никто. Вероятно, дело в неких особенностях иммунной системы – чтобы это понять, нужны дополнительные, более глубокие исследования.

С другой стороны – обычные антитела (то есть, не нейтрализующие, позволяющие облегчить течение болезни, но не спасающие от заражения) формируются почти у всех. Единственным исключением из числа всех участников исследования стал один участник в группе старше 60 лет, у которого не было иммунного ответа ни после первой, ни после второй дозы. Но даже в этом случае ученые надеются, что антитела еще возникнут – просто для этого потребуется чуть больше времени.

В целом, результаты независимого исследования подтверждают слова разработчика вакцины. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

- Что касается длительности иммунного ответа, то по нашим данным, антитела могут оставаться в крови человека в течение по меньшей мере десяти месяцев, но скорее всего, даже дольше, - уточняет Антон Барчук.

В данный момент исследование НИИ гриппа и ИММИ продолжается – первый этап должен завершиться ориентировочно в 2022 году. Всего, по расчетам ученых, участие в работе в качестве добровольцев примут несколько сотен человек.