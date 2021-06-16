Рогатые, усатые и раскрашенные: как в Петербурге шли на решающий матч сборной России с Финляндией на Евро-2020

Болеть за Россию пришли самые необычные фанаты. Фото: Артем КИЛЬКИН

16 июня Петербург принимает главный матч Евро-2020 для сборной России. Если команда Станислава Черчесова выигрывает у финнов, то продолжает борьбу за выход из группы. Проигрывает - можно паковать чемоданы, ведь матч с Данией превращается в чистую формальность. Поддержать родную команду на стадион и фан-зону на Конюшенной площади пришли тысячи россиян. А поболеть за сборную из Суоми приехал внушительный десант из Финляндии.

- Людей очень много. Идут, поют песни, танцуют «паровозиком». Финнов тоже прилично. Пьют пенное, веселятся. За ними присматривают офицеры безопасности из финской полиции, приехавшие в Петербург, - сообщает фотокорреспондент «Комсомольской правды», находящийся у стадиона.

Танцы перед матчем. Фото: Артем КИЛЬКИН

Вместо пенного...санитайзер. Фото: Артем КИЛЬКИН

За своими присматривает строгий офицер из полиции Суоми. Фото: Артем КИЛЬКИН

Но россияне явно выделялись колоритом. Особенно темнокожий болельщик, голый по пояс и с ног до головы расписанный в цвета национального флага. Другим ярким фанатом оказался персонаж из «Деревни дураков» - с массивными горизонтально торчащими усами. Шапки с рогами и традиционные ушанки были вообще везде.

И известный телевизионный персонаж. Фото: Артем КИЛЬКИН

По флагам можно изучать географию. Фото: Артем КИЛЬКИН

Финские "зайчики". Фото: Артем КИЛЬКИН

Ну а по флагам России с названиями городов можно было изучать географию: Красноярск, Кемерово, Тюмень, Екатеринбург. Мурманск представлял Дед Мороз собственной персоной. Финны же скромно выделялись «ушками» и кепкой с двумя флаконами...санитайзера по бокам.

Вперед, Россия! Фото: Артем КИЛЬКИН

Из Мурманска приехал сам Дед Мороз. Фото: Артем КИЛЬКИН

В главной городской фан-зоне на Конюшенной площади, где также работают корреспонденты «Комсомолки», яблоку не где было упасть. Сюда, по прикидкам, пришли все пять тысяч человек. на которые рассчитана площадь. Они сидят прямо на асфальте, переживая за нашу сборную.

На Конюшенной многолюдно. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Фан-зона забита под завязку. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Напомним, что Евро-2020 продлится до 11 июля. Петербург принимает шесть матчей группового этапа и один четвертьфинал.