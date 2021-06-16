Три из четырех: Эрмитажный кот Ахилл верно предсказал исход матча Россия-Финляндия

Эрмитажный кот Ахилл точно предсказал уже три матча Евро-2020. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Это случилось - сборная России победила сборную Финляндии в чемпионате Европы по футболу - 2020! И эта победа принадлежит не только нашим футболистам, но и эрмитажному коту Ахиллу из Петербурга - утром он верно предсказал исход матча, откушав корма из миски под российским триколором.

Болельщики благодарят Ахилла за его верный прогноз в матче России и Финляндии. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ахилл с большим аппетитом позавтракал за сборную России. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Напомним, Ахилл является официальным оракулом на Евро-2020. Он успешно предсказал исходы матчей Италия-Турция и Россия-Бельгия, но ошибся с прогнозом матча Польша-Словакия, после чего вера болельщиков в его экстрасенсорные способности пошатнулась. Однако вечером 16 июня Ахилл восстановил статус-кво: теперь у него три верных предсказания из четырех.

Пушистик следил за игрой на фан-зоне на Конюшенной площади. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- На предсказании Ахилл выбрал миску России, практически не раздумывая, - передает корреспондент "КП" с места событий. - И действительно - на протяжении всей игры сборная Финляндии так и не сумела оказать сборной России какого-либо серьезного сопротивления.

Вместе с котиком за сборную Черчесова на Конюшенной болели еще 5 тысяч человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Напомним, победа над Финляндией открывает России дорогу дальше. Следующий матч - на этот раз со сборной Дании - пройдет 21 июня.