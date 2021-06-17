4-месячного младенца матери-школьницы нашли в супермаркете на севере Петербурга

Полиция нашла родных 4-месячного малыша из магазина. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция и органы опеки Петербурга разбираются в истории с 4-месячным младенцем, которого утром 16 июня нашли в одном из супермаркетов на улице Есенина, что в Выборгском районе города. Тогда на место ЧП примчались как стражи порядка, так и врачи скоро помощи. Они осмотрели ребенка. По счастью, он был в порядке. Позднее оказалось, что малыша принесла с собой бабушка, работающая в этом магазине уборщицей.

- В отношении бабушки, оставившей ребенка без присмотра, составлен протокол за «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Женщина работает в том же супермаркете, она оставила ребенка без присмотра, - сообщили «Комсомольской правде» в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Известно, что матерью малыша является 17-летняя петербурженка, забеременевшая еще в школьном возрасте. Ее местонахождение установлено, с девушкой уже проведена беседа. Теперь с условиями в семье намерены ознакомиться сотрудники органов опеки. Дальнейшая судьба ребенка будет зависеть от их выводов.