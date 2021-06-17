Велосипедисты-экстремалы вернулись на ночные улицы Петербурга

В Петербурге снова появились велосипедисты-экстремалы. Фото: Олег ЗОЛОТО

С наступлением летнего сезона в Петербурге активизировали «фиксеры» - это велосипедисты, большая часть из которых - идейные нарушители ПДД и любители острых ощущений. Последний раз массовые экстремальные покатушки были замечены около полуночи в минувшие выходные: десятки парней на двухколесных промчались от Московского проспекта в сторону центра. При этом они хаотично выезжали с тротуара на дороги и обратно, порой игнорируя красный свет светофора. Чудом обошлось без ЧП. Заезд тех, кто попал под уличные камеры, а видео быстро утекло в сеть и наделало много шума.

- Столь агрессивный стиль езды сначала распространился в США и Западной Европе, а теперь пришел в Петербург и другие мегаполисы нашей страны. Правда, среди «фиксеров» все же есть немало вполне адекватных велосипедистов, - рассказал «КП» представитель сообщества «ВелоПитер» Александр Ротов.

Также Ротов подчеркнул, что в скандальном заезде участвовали не только «фиксеры».

— Никаких комментариев по поводу этого направления я давать не желаю. Могу только отметить, что «фиксеров» растворились в массе прикольной вело-молодежи. Пожалуй, я хотел бы рассказать, как велодвижение в нашем городе развивается вопреки. У нас про-автомобильное законодательство, нет инфраструктуры. Но, несмотря на это, в городе открываются вело-кафе, а энтузиасты устраивают дружеские заезды, — заявил «КП» администратор сообщества велосипедистов в социальных сетях Максим Кравцов.

КОМПЕТЕНТНО

Как водителям защитить себя?

— Во-первых, постараться маневрировать. А во-вторых, фиксировать нарушения на видео, — советует автоюрист Дмитрий Булавин. — В моей практике водители часто доказывали свою невиновность, предоставляя запись происшествия в качестве доказательства.