Экстремальная жара пришла в Санкт-Петербург. Синоптики рассказали, сколько она продлится

На Петербург надвигается экстремальная жара Фото: Олег ЗОЛОТО

На Санкт-Петербург и Ленинградскую области надвигается экстремальная жара. По словам главного синоптика города Александра Колесова, уже 18 июня 2021 года, температура воздуха в Северной столице начнет стремиться к +30 градусов и достигнет этой отметки в выходные. Поэтому самое время подумать о том, где провести эти знойные дни.

- В Санкт-Петербурге и по всему нашему региону погоду снова начал определять антициклон, который медленно смещается с Балтийского моря. После небольшого снижения температуры воздуха в дневные часы до 20 градусов, воздух снова начнет прогреваться, - рассказал синоптик.

Аномальная жара придет в Петербург и регион уже в субботу, 19 июня. Синоптик отметил, что температура поднимется минимум на 7 градусов выше нормы, а духота простоит как минимум неделю.

- Также в этот жаркий период вероятны перекрытия экстремумов - максимумов температуры воздуха для отдельных дней, которые, так сложилось, сейчас не очень высокие и находятся на уровне +30 градусов, - пояснил Колесов.

Под конец жаркой недели в Петербурге вероятны ливни, грозы и град. Однако точных прогнозов на это время пока нет.