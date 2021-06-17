Мороженое любят и дети, и взрослые. Особенно - летом. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Лето – время мороженого: в жаркие дни народ традиционно все чаще тянется к прилавкам с этим лакомством. Но есть ли сегодня в петербургских магазинах хорошее мороженое? Десять образцов сливочного десерта проверили в лаборатории специалисты организации «Общественный контроль». Как и всегда, не обошлось без неприятных сюрпризов. По всем показателям прошли «экзамен» семь упаковок пломбира, а три вызвали вопросы у экспертов. Рассказываем, какие марки мороженого оказались в черном списке «Общественного контроля».

МОЛОКОМ ЕДИНЫМ

Но начнем с хороших новостей. Можно порадоваться, что мороженое все-таки делают из молока, а фальсификатов на прилавках не нашли. И по массовому содержанию молочного жира все образцы пломбира прошли проверку – его должно быть не меньше 12%. Самым щедрым производителем тут оказался Дмитровский молочный завод в Московской области. Его мороженое под маркой «Свитлогорье» содержало аж 16,1%. Меньше всего этот показатель был в пломбире Jiamaido Karjalan от петрозаводского ЗАО «Холод Славмо». Причем, этот образец был еще и самым дорогим: 971 рублей за килограмм. Но у экспертов есть этому объяснение.

Семь образцов мороженого прошли проверку. Фото: spbkontrol.ru

– В том, что мороженое из Петрозаводска оказалось самым дорогим среди прочих образцов, ничего удивительного нет: из-за суровых климатических условий молочное сырье в Карелию почти полностью завозится из других регионов страны. Поэтому и цена на него за счет существенных транспортных затрат значительно выше, чем для других российских хладокомбинатов, – рассказывают в «Общественном контроле».

Тем не менее, есть мороженое с более высокими показателями, но с ценой в два раза меньше. Это, например, пломбир «Коровка из Кореновки» (440 рублей за килограмм) и «Айсберри» (350 рублей за килограмм).

Порадовала экспертов и «чистота» мороженого. Абсолютно все образцы соответствовали нормам по микробиологии.

НЕЧЕСТНАЯ ЭКОНОМИЯ

И хотя все производители не подменили молочный жир на растительный, некоторые все-таки обманули с количеством молока. Один из важнейших показателей качества мороженого – массовая доля белка. И здесь три образца экспертизу провалили. В пломбире под маркой «фабрика грез» вместо указанных на этикете 4% оказалось 3,47%. В мороженом «Чукча Чубукча» – 2,65% вместо 3,5%. А «рекордсменом» стал пломбир «Бодрая корова»: всего 2,39% вместо 4%.

Несколько производителей сэкономили на молоке. Фото: spbkontrol.ru

– Низкое содержание белка говорит о том, что изготовители при производстве мороженого использовали меньше молока, чем положено по рецептуре, – объясняет председатель СПб ООП «Общественный контроль» Всеволод Вишневецкий, – Тем самым хладокомбинаты снизили свои затраты в ущерб качеству и нарушили права потребителей.

Как и всегда, материалы своих проверок и информацию о недобросовестных производителям общественники направили в Роспотребнадзор.

МОЖНО БРАТЬ

Среди образцов, которые смело можно покупать, есть и мороженое в вафельных стаканчиках, и брикеты, и эскимо. Выбрать есть из чего: «Филевский брикет на вафлях», «Коровка из Кореновки», «Чистая линия», «Свитлогорье», «Jiamaido Karjalan», «Невский стаканчик» и «Невское».

КСТАТИ

Согласно ГОСТу, самым «диетическим» является молочное мороженое. В нем содержание жира находится в диапазоне от 0,5% до 7,5%. В сливочном мороженом этот показатель может колебаться в пределах от 8% до 11,5%. А самым калорийным, конечно, считается пломбир с содержанием жира от 12% до 20%.

НА ЗАМЕТКУ

Как правильно выбрать мороженое:

- Упаковка должна быть герметичной, а продукт должен «держать форму»

- Смотрите на срок годности. Лучше всего брать мороженое, изготовленное максимум три-шесть месяцев назад

- Если в составе есть пальмовое, рапсовое или кокосовое масло, на этикетке должно быть написано «мороженое растительно-сливочное» или «мороженое с растительным жиром»

- Для ребенка лучше всего выбирать мороженое с максимально коротким и простым составом – без красителей, стабилизаторов и наполнителей

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