На шопинг - без обеда: В Петербурге в ТЦ снова закрыли фуд-корты

С 17 июня 2021 года в Санкт-Петербурге введены новые ограничения из-за коронавируса. Фото: Никита НЕСТЕРОВ

В Санкт-Петербурге с 17 июня 2021 года введены новые коронавирусные ограничения. Но, как оказалось, многие горожане узнали об этом по факту. Например, когда пришли в ТЦ и обнаружили, что зоны фуд-кортов закрыты. С сегодняшнего дня также приостановлена работа детских игровых комнат, а максимальная заполняемость кинозалов снизилась до 50 процентов. Журналист «Комсомолки» прогулялся по городу и посмотрел на новые запреты в действии.

ПРИВИВКА НА ЗАВТРАК

Перед главным входом в ТЦ у метро «Лесная» еще до открытия выстроилась очередь из 30-40 человек. Как только двери распахнулись, гостей первым делом попросили надеть маски и измерили всем температуру. Люди ринулись за покупками. А кто-то – и поесть на фуд-корт! Но не тут-то было. Оказалось, что все кафе закрыты, а доступ к столикам ограничили специальной лентой.

- Мы приехали в город из области, шли мимо и решили зайти перекусить. Нас, конечно, предупреждали, что в Петербурге вводят ограничения. Но мы подумали, что опять будут торговать навынос. А тут прям какой-то полный локдаун! - пожаловались посетители ТЦ Ирина и Сергей.

Фуд-корты в ТЦ временно закрыты. Фото: Никита НЕСТЕРОВ

Впрочем, негодуют не только посетители, но и сами бизнесмены.

- Фуд-корты уже в который раз закрывают! Это третий нокаут! – рассказал «КП» управляющий партнер компании Fort Group, под контролем которой находится десять крупных петербургских торгово-развлекательных центров, Максим Левченко. - Мы даже не успели подготовиться! Все очень внезапно. Мы вносим свой вклад в общее дело, первые предложили прививать людей в торговых центрах, но против нас все-равно вводят ограничения.

Кстати, в нашем ТЦ как раз был пункт прививок от коронавируса. Правда, большой очереди из желающих поставить себе вакцину мы не заметили – около входа стоял только один скучающий мужчина.

«ПРИНОСИМ ЕДУ С СОБОЙ»

Второй торговый центр, который мы хотим проинспектировать, находится в самом центре – у Московского вокзала. С утра народу здесь не так много, на входе всем также замеряют температуру, просят надеть маски. Внутри царит атмосфера футбольного праздника – даже есть небольшая фан-зона. Но от фуд-корта остались только несколько лавочек: все кафе закрыли, столы и стулья убрали. Посетительница Мария пришла в надежде на завтрак, но застала только пустоту.

- Утром посмотрела информацию на сайте ТЦ, но там ничего не было сказано о закрытии фуд-корта, - возмущается девушка.

По сравнению с посетителями, сотрудники торговых центров, как ни странно, отнеслись к ограничениям более лояльно.

- Обычно мы приносим еду с собой, а еще в супермаркете есть выбор готовых обедов. Например, там можно взять салатик или выпечку, - рассказал один из продавцов.

Еду заменили футболом. Фото: Никита НЕСТЕРОВ

Впрочем, нам остается только признать: к ограничениям можно относиться по-разному, но статистика вещь упрямая, и она говорит, что третья волна пандемии в Петербурге набирает обороты. Только за 17 июня ковидом в Северной столице заболели почти тысячу человек, и по прогнозам специалистов в ближайшее время рост продолжится.

КСТАТИ

На фан-зоне без чипсов

Еще на матче 16 июня болельщики могли купить на фан-зоне хот-доги, сухарики, чипсы, кольца кальмара. На Конюшенной стояли палатки с едой и напитками. Теперь часть этих точек закрыта, в других продают только напитки: воду, газировку, безалкогольное пиво. Со своей едой пройти тоже нельзя: охранники развернут на входе.

Впрочем, как вспоминают корреспонденты «КП», закуски и раньше не пользовались большим спросом среди фанатов. Большинство обходились покупкой напитков.

НА ЗАМЕТКУ

Что еще запретили:

- Работу общепита с 02.00 до 06.00 (можно только навынос)

- Торговать на «островках» в ТЦ

- Собирать больше трех тысяч человек на массовых мероприятиях, даже если они на открытом воздухе

- Работу детских комнат в торговых центрах

- Заполнять кинотеатры более, чем на 50%