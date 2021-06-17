В отпуск с питомцем: как подготовиться к путешествию и что взять с собой

Елена Редичева советует заранее подготовить кошку или собаку к отпуску. Тогда отдых пройдет без проблем. Фото: личный архив.

Каждый сам решает, брать любимого питомца с собой в отпуск или оставить дома. Некоторые животные прекрасно чувствуют себя одни, другие, наоборот, с трудом переносят разлуку с хозяевами. Поэтому взвесьте все «за» и «против», оцените характер своего животного и примите разумное решение. Если ехать отдыхать все-таки вы решили вместе, начинайте подготовку заранее.

УЗНАЙТЕ ИНФОРМАЦИЮ

Прежде всего внимательно изучите правила перевозки домашних животных, например, в поезде или самолете. На сайтах перевозчиков есть подробная информация по этому вопросу, и ознакомиться с ней нужно обязательно. Собираясь за границу и планируя везти с собой питомца, не забудьте заранее выяснить, разрешен ли животным въезд на территорию страны, куда вы отправляетесь. Если да, то заблаговременно изучите действующие в том государстве правила, чтобы избежать проблем и штрафов.

СОБЕРИТЕ СПРАВКИ И ДОКУМЕНТЫ

Как и вам, животным для путешествия необходимы билет и паспорт, только ветеринарный.

- Перед поездкой нужно сделать все необходимые профилактические прививки, животное должно быть обработано от блох, клещей, пройти дегельминтизацию. Но имейте в виду: у каждой страны могут быть дополнительные требования к ввозу животных, так что эти моменты лучше уточнить. Комплект необходимых документов нужно подготовить заранее, тогда вы не столкнетесь с трудностями по прибытии. Например, страны Евросоюза требуют снабжать ввозимых животных электронным микрочипом под кожей, - говорит ветеринарный врач компании «Хелвет» Елена Редичева.

ПОДГОТОВЬТЕ ПИТОМЦА К ДОРОГЕ

Животному придется путешествовать в переноске, а многим это не нравится.

- Лучше заранее начать приучать питомца к переноске: поставить ее на видное место и иногда угощать собаку или кошку лакомством именно в ней, - советует Елена Редичева.

Переноска должна быть прочной, но просторной, чтобы животное могло стоять в ней в полный рост, а также поворачиваться на 360 градусов.

- Если ехать планируете в машине, обязательно зафиксируйте переноску ремнями безопасности или другими удерживающими устройствами, иначе при резком торможении питомец рискует получить травму. И никогда не оставляйте кошку или собаку в машине даже ненадолго: летом температура внутри авто очень высокая и животное может погибнуть от теплового удара, - предупреждает ветеринарный врач.

ПОЗАБОТЬТЕСЬ О ЗДОРОВЬЕ И НЕРВАХ

Собираясь в дорогу, нужно поменьше суетиться и волноваться, потому что питомцы прекрасно чувствуют настроение своих хозяев.

- Можно купить в аптеке легкое успокоительное лекарство для животных, которое снимет испуг и последствия стресса. Я бы порекомендовала препарат «Фоспасим» - он универсален, всем подходит, хорошо переносится и является прекрасным адаптационным средством для животных. Начинать давать его питомцу можно за два-три дня до поездки, а если есть необходимость, то и на протяжении всего отпуска. Отмечу, что в день выезда животное лучше не кормить, - добавляет Елена Рогачева.

Помните, братья меньшие также страдают от акклиматизации, как и мы с вами. И также могут пораниться, перегреться, среагировать на местную воду и еду, поэтому не лишним будет взять препараты и на эти случаи жизни. Например, «Травматин» - он поможет при перегреве и ранах, и «Веракол» - потребуется в случае расстройства желудочно-кишечного тракта.

ЗАРАНЕЕ ПОДБЕРИТЕ ГОСТИНИЦУ

Рассматривая варианты жилья, выбирайте тот, где допускается размещение с животными, а уже затем смотрите подходящий по бюджету и условиям отель. Учитывайте, что проживание питомца в большинстве отелей нужно оплачивать отдельно.

- Сегодня по любому вопросу можно получить исчерпывающую информацию и подготовиться к любым ситуациям. Если все продумать, то отпуск с питомцем обязательно удастся, - подытожила Елена Редичева.