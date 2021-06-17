«Клянусь детьми - деньги отдам»: За какие долги семью исполнителя хита «Голубая Луна» Николая Трубача выселили из квартиры в центре Москвы

Михаил Трубач со своей женой Еленой Фото: vk.com/fcartist

«Голубая луна, голубая!». Эта песня в 90-е гремела по всей стране, а Борис Моисеев с певцом Николаем Трубачом (настоящая фамилия – Харковец, - примеч.Ред.) были на пике популярности. Трубач записал еще несколько хитов, в том числе с Александром Маршалом. У артиста было все – деньги, слава, любовь публики. Но все это осталось в прошлом. Как и многие звезд того времени, Трубача ждало забвение. Так было ровно до июня 2021 года, когда фамилия певца снова выстрелила. Но не хитом на радио, а заголовками в СМИ: «Трубача выселили из квартиры в центре Москвы из-за многочисленных долгов». Правда, подробностей этой долговой ямы никто так и не привел. «Комсомолка» разобралась в этом запутанном детективе и выяснила, у кого и как занимала семья Трубача, какие суммы они должны, как покупали элитные машины, и почему теперь жену артиста обвиняют в «мошенничестве», а сам певец прячется от публики и журналистов.

УВЕЛ ЖЕНУ У МИЛЛИОНЕРА, НО ТА ПРИВКЛА ЖИТЬ БОГАТО…

Главную роль в этом долговом детективе сыграла супруга 51-летнего певца – 52-летняя Елена Виршубская. Их отношения, как и история с долгами, начинались непросто. Оба родились в Украине в городе Николаев. Как писали ранее, Трубач якобы увел будущую жену у украинского миллионера. Елена при первой встречи с певцом была замужем. Они встретились на радиостанции, потом не виделись несколько месяцев. В какой-то момент женщина развелась. Между ними, как рассказывала пара, завязалась дружба.

Михаил Трубач и Борис Моисеев Фото: кадр из клипа

Трубач и Виршубская даже спорили, задаваясь банальным вопросом, может, ли между ними быть обычная дружба. Но, как говорил певец позже, «он победил, а Лена пала в его объятия». Сейчас пара воспитывает двух дочерей. Вместе они уже почти 30 лет. Но если верить рассказам знакомых, долги сильно ударили по доверию в браке…

Началось все около четырех лет назад. Основные долги Виршубской, как выясняла «Комсомолка», связаны с шоу-бизнесом. В то время Лена работала главным редактором канала «Ля-минор ТВ». В этом статусе она активно раздавала интервью, но еще больше, судя по всему, ее интересовала не карьера, а близость к людям с большими деньгами.

Сейчас на сайте судебных приставов у Елены самый большой долг перед одним человеком - она должна ему 7 миллионов 600 тысяч рублей. Но, как выяснила «КП», это лишь остатки от общей суммы займа. Часть от него была возвращена той трехкомнатной квартирой в центре Москвы, из которой выселили певца и его жену.

Жена Михаила набрала много долгов Фото: vk.com/fcartist

Имя и фамилию кредитора приставы не называют. Но если сопоставить дату судебного решения и заседания на сайте московской Фемиды, становится понятно, что деньги Елене занимал Владимир Ш. Как выяснила «КП», человек с такой же фамилией в то время был ее коллегой по медиахолдингу, в который и входил канал «Ля-минор ТВ». В пакете дистрибуции у холдинга сейчас всего 39 каналов, среди которых известный «Матч!».

«ОТДАМ ДЕНЬГИ, КЛЯНУСЬ ДЕТЬМИ!»

Сам Владимир в разговоре с «КП» отказался от комментариев. Но в окружении работников канала того времени «КП» подтвердили, что у него занимала жена Трубача. И сумма довольно немаленькая – несколько десятков миллионов рублей! Кроме него, по словам коллег, пострадали еще порядка шести сотрудников канала, которые в общей сложности заняли Виршубской около двух миллионов рублей.

- Мы видели сюжет про Виршубскую по телевидению, но там все переврали, - рассказал «КП-Петербург» один из сотрудников канала того времени. – Лена пользовалась у нас доверием. Когда ты ходишь на обед с человеком, работаешь с ним, ежедневно общаешься, доверие появляется. Человек занимал деньги. Всегда просьбы были примерно одинаковые: «Просто нужны деньги. Долги отдам, клянусь детьми!». При этом она осеняла себя крестным знамением. Предлоги были разные – «нужно концерт провести» и прочее. Деньги давали именно ей, про своего мужа она не заикалась. Замешан он или нет – не можем ответить. Но если люди живут вместе, и у жены появляются деньги, на которые покупаются машины (например, «Мерседес»), возникнет вопрос – откуда деньги.

После займа Виршубская, как говорят на канале, не пропадала. Просто не отдавала деньги, заявляя, что вот-вот вернет…

Самый большой долг на сайте приставов у Клены - 7 миллионов рублей

- Чувства стыда не всем присуще, - вздыхают бывшие коллеги жены Трубача. – В итоге ее попросили уволиться. Муж Виршубской узнал об этом только через год. Все это время он думал, что та продолжает работать.

В общей сложности Виршубская оказалась должна Владимиру Ш. около 18 миллионов рублей. Чтобы вернуть деньги, ему пришлось подать в суд. Тяжбы длились три года, но Елена так и не вернула долг. После этого-то судебные приставы и арестовали трехкомнатную квартиру супруги Трубача и выставили ее на продажу.

«КВАРТИРУ ТРУБАЧА ДЕЛИЛИ МЕЖДУ КРЕДИТОРАМИ»

Квартира площадью 71,7 квадратных метров, как выяснила «КП», была оценена почти в 13 миллионов рублей, но во время первой продажи на торгах ее никто не купил. Во время второго конкурса ее стоимость упала до 9 миллионов рублей. Но и тогда она не заинтересовала покупателей. Пока же шли торги, в судах объявилась новая кредиторша жены Трубача, которая заявила, что и у нее есть права на эту недвижимость. Ей оказалась управляющая банком Татьяна И.

- Татьяна заявила в суде, что занимала Виршубской деньги (по словам других кредиторов – 7,5 миллионов рублей), при этом она предоставила договор залога квартиры, - сообщили «КП» знакомые Виршубской. – Женщина подала иск не только к самой должнице, но и к Владимиру Ш., в пользу которого продавали квартиру, и даже к судебному приставу. Она требовала снять арест с недвижимости семьи Трубача. Дело в том, что тот, кто имеет договор залога, имеет приоритет в получении квартиры.

Семью Михаила Трубача выселили из квартиры из-за долгов Фото: Мила СТРИЖ

И суд первой инстанции Татьяна выиграла частично. Но Мосгорсуд увидел в договоре Татьяны И. и Виршубской сомнительную сделку. Судя по всему, этим договором они пытались спасти квартиру от продажи.

- Злоупотребляя своими гражданскими правами, проявляя недобросовестное поведение, Татьяна и Виршубская организовали видимость заключения договора залога спорной квартиры и, не имея возможность его зарегистрировать, учитывая наложения на нее ареста, обратились в суд, - говорится в решении Мосгорсуда. - Коллегия отказывает в удовлетворении иска.

Спорная квартира по решению суда была передана в собственность Владимира Ш.

«КОЛЯ – МОЙ ГАРАНТ!»

После этого решения суда семью звезды 90-х выселили из квартиры. Тут-то и выяснилось, что «жертвами» Виршубской оказались не только ее коллеги. На жену певца жаловалась и соседка Трубача – 68-летняя пенсионерка с инвалидностью. «КП» удалось отыскать пострадавшую.

- Я жила через стенку от Трубача, поэтому мы общались с его семьей, - призналась «КП» пенсионерка Виктория (имя изменено - прим.ред.), попросившая не называть ее фамилию. – У нас были хорошие отношения. В 2019 году из-за своих проблем я продала квартиру. Об этом узнала Виршубская и стала обхаживать меня. Попросила денег в долг, я ей так доверяла, что даже расписку не попросила. Но она ее сама написала. Она передо мной козыряла – «Мой Коля (Трубач) – гарант!». И я ей заняла почти три миллиона рублей. Она говорила, что вложит их и будет получать проценты. Но никаких денег я не получила и вот уже три года пытаюсь вернуть свои кровные!

Михаил Трубач раньше был популярен Фото: скрин из соцсетей

Разговоры о возврате долга пенсионерка даже записала на диктофон. Записи она дала послушать журналисту «КП».

- Не психуйте, да отдам я эти деньги, [мат], - говорит голос, похожий на голос Виршубской. – Да, я совесть имею, [мат]. У меня денег нет сейчас. Мне должны были отдать сегодня, но не отдали. Все давай. Не психуй. Я делаю все, чтобы принести тебе пять миллионов рублей (с процентами, – прим.ред.). Но как это сделать, когда никто не работает? Но я работаю, поняла.

- У вас три машины, квартиры! – кричит пенсионерка.

- Да, я продаю сейчас все. Чтобы тебе в том числе отдать.

- Твой муж выступал на федеральном канале, явно деньги получил!

- Ты что не понимаешь, что ради пиара это он выступал.

- Он же гарант!

- Он не гарант, это ты сама придумала.

Деньги пенсионерка, по ее словам, пока так и не получила.

- Она мне деньги не отдает, хотя жила она хорошо, дочке купила жилье. Ремонт сделала за большие деньги, - уверена пенсионерка. – А мне говорит: «У тебя все есть». Угрожает, что покончит с собой, когда я требую вернуть долг. Сам Трубач, когда я ему все рассказала, сделал вид, что ничего не знал о займе. Позже он сказал, что устроил ей скандал из-за этого. Сейчас они оба на мои звонки не отвечают.

Михаил Трубач до сих пор личность довольно медийная Фото: vk.com/fcartist

«ВО ВСЕМ ВИНОВАТА ПАНДЕМИЯ!»

Пенсионерка уже подала заявление в СКР, МВД и прокуратуру на жену звезды 90-х. Она требует возбудить уголовное дело. Но после первой проверки полиция ей отказала. Однако прокуратура отменила это решение и снова послала документы на проверку.

- Данное решение признано незаконным и преждевременным, - говорится в ответе прокуратуры. – Материал направлен в ОМВД России по району Дорогомилово города Москвы для проведения дополнительной проверки.

Пока уголовное дело полиция так и не возбудила. Сама же пенсионерка ищет других жертв жены Трубача. Среди них, к слову, оказался бизнесмен из Петербурга, который занял Виршубской 700 тысяч рублей. Что интересно родом он из того же города, что и сама Виршубская. Чтобы вернуть свои деньги ему пришлось судиться. У него были документы, подтверждающие займ. Но как говорят другие должники, такие документы есть якобы не у всех.

Прокуратура вернула полиции на повторную проверку документы по делу о невозвращенном долге

- Сколько человек пострадали от нее – сказать сложно, многие давали ей деньги без расписки, поэтому в суд не обращались, - вздыхают кредиторы.

Сама же жена Трубача попытку обмануть людей отрицает. По ее словам, муж действительно был не в курсе ее долгов.

- Во-первых, этот вопрос с долгами решается, - заявила «КП» Елена. - Во-вторых, у огромного количества населения есть долги. Почему надо мучить только одного человека этим? Я что, убила кого-то? Мошеннические действия – это ерунда. Я возвращаю деньги, конечно. Все происходит по мере возможности. Сейчас у всех финансовые трудности в связи с пандемией. Заработки мои упали. Но я все делаю, чтобы расплатиться со всеми.

- Ваш супруг знал об этом?

- Мой супруг об этом не знал. Он в шоке, что я могу сказать…

- На семейных отношениях это не сказалось?

- Вы хотите все вываливать? Затоптать всю нашу семью? Оставьте нас в покое, дайте нам самим выйти из этого.

- Ваши поклонники волнуются за вас…

- Поклонник решат это для себя. Они нормально и адекватно отнесутся к этому. А те, кто хочет получить удовольствие, зачем их поощрять?

- Может, вам поклонники скинутся деньгами?

- Не надо нам этого, мы сами разберемся.

- Пенсионерка очень переживает из-за денег…

- Я с ней поддерживаю связь, я ей часть денег отдала, четвертую часть. Я с ней расплачиваюсь по мере возможности.

- У четверых сотрудников на работе вы заняли два миллиона рублей…

- Послушайте, как люди решают свои финансовые проблемы - это их личное дело. Зачем все вываливать на общее обозрение? Я рассчитываюсь по мере возможности. Просто произошла пандемия, и все рухнуло. А сейчас все идет более-менее спокойно. Я возвращаю деньги. Давайте престанем обсасывать это. Можно уже не писать? У меня есть родители. Им это ужасно читать. Если хотите помочь, перестаньте обсасывать это. Все идет своим путем. Ладно. До свидания.

ЗВОНОК ЮРИСТУ

Что делать, если ваш знакомый не отдает вам деньги?

- Первым делом нужно написать претензию – письмо, что «прошу вернуть деньги», - поясняет адвокат Евгений Зобов. - К совести воззвать. А второй вариант - сразу обратиться в суд с исковым заявлением о возврате денег по расписке или договору займа. И попросить судью арестовать имеющееся у него имущества. При крупной сумме долга можно наложить запрет на регистрационные действия в отношении недвижимого и движимого имущества должника и членов его семьи. А дальше он сам приступит к переговорам. Если нет расписки, нужно искать свидетелей, при которых деньги передавались. Гражданский суд уже не учтет это, только уголовный. Поэтому стоит подавать заявление в правоохранительные органы о мошеннических действиях. Если есть свидетели, что человек взял в долг, а потом уклонялся от выплаты, тогда шансы на возбуждение дела велики. Однако сотрудники МВД не любят такие дела. Поэтому если дело не возбудят, надо добиваться через прокуратуру. Шансы есть, но все зависит от суммы долга. Если 50 тысяч рублей, то кредитор рассудит, что больше на адвоката потратит и плюнет. Было дело, даже я не добился уголовного дела, заняв один миллион рублей с распиской. Человек просто скрылся.