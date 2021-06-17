Депутата ЗакСа Петербурга Максима Резника задержали по подозрению в обороте наркотиков

В Петербурге задержали депутата ЗакСобрания Максима Резника, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. Фото: vk.com/maxim.reznik

В Санкт-Петербурге задержали депутата городского Законодательного Собрания Максима Резника по подозрению в незаконном обороте наркотиков. По версии СК, не позднее 9 марта 2021 года парламентарий купил в Северной столице у неизвестного лица марихуану массой 18,2 грамма. Каннабис в России, естественно, запрещен.

В Следкоме докладывают, что опросили по делу более 10 свидетелей, а также осуществили не одну химическую и генетическую экспертизу. В итоге СК готовится вот-вот предъявить депутату обвинение.

- По данным следствия, Резник, обладающий особым правовым статусом, имея умысел на совершение преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств. Наркотики он приобрел для личного потребления. По местам жительства и регистрации Резника прошли обыски, ему скоро изберут меру пресечения, - передает пресс-служба ГСУК СК РФ по Петербургу.

Добавим, что парламентарию в худшем случае грозит до трех лет лишения свободы. Но он может отделаться штрафом в размере до 40 тысяч рублей или и вовсе доказать свою невиновность.

СПРАВКА

Максим Резник является депутатом Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 6-го созыва по единому избирательному округу регионального отделения «Партии роста». Сейчас он беспартийный. Членствует в комиссии по образованию, культуре и науке, комиссии по устройству государственной власти, местному самоуправлению и административно-территориальному устройству. Ему 46 лет. Женат, имеет разряд кандидата в мастера спорта по шахматам.