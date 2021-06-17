«Это единственный шанс вернуть Виктора»: Жена заключенного в США Бута поблагодарила Владимира Путина за вопрос об обмене заключенными

Виктор Бут со своей женой и дочерью. 2019 год

Встреча президента России и США Владимира Путина с Джо Байденом в Женеве и последовавшие за ней заявления глав государств стали глотком свежего воздуха для семьи заключенного в американской тюрьме Виктора Бута. Родные «оружейного барона», осужденного в США в 2012 году на 25 лет, пристально следили за пресс-конференциями по итогам саммита. Слова о том, что вопрос обмена осужденными между государствами обсуждался, впервые за 13 лет внушили оптимизм родным Бута. О том, как они восприняли заявление Владимира Путина, чего ждут и что хотели бы передать президенту РФ, «КП» рассказала супруга Виктора Алла Бут.

- Это такой большой позитив впервые за много лет, мы ждали этого очень давно, - поделилась своими эмоциями с «КП-Петербург» Алла Бут. - С точки зрения правовых механизмов, мы не имеем какой-то возможности обжаловать приговор, у нас нет других путей вернуть Виктора домой. А по приговору после 13 лет заключения ему еще нужно отбыть 12 лет. И без каких-либо положительных шагов между Россией и США и желания взаимно договориться об обмене заключенными между главами государств, никакой альтернативы быть не может. Поэтому мы с большим вниманием смотрели пресс-конференцию Владимира Владимировича и ждали ответа на наш вопрос. И мы услышали, что будут задействованы МИД России, государства будут искать компромиссы.

Виктор Бут с женой Фото: СОЦСЕТИ

Алла Бут считает, что сделанный шаг между государствами, - результат того, что Владимир Путин услышал мольбы 85-летней матери Виктора Бута.

- Мы хотели бы передать Владимиру Владимировичу слова благодарности от семьи, - поясняет Алла. - Его слова означают, что плач и крик нашей семьи, матери Виктора были услышаны. И что ситуация теперь на самом деле будет под его контролем. Но мы понимаем, что вопрос будет решаться не быстро, это займет определенное время. Да и имена осужденных были не названы. И все будет обсуждаться между МИДом и госдепом. Но в любом случае все это внушает оптимизм, это желание России вернуть своих граждан. Это реальный шаг к тому, чтобы проблему решить. Для матери Виктора это может быть единственным шансом увидеть сына еще раз. Именно поэтому она обращалась с письмом к обоим президентам.

Виктору Буту еще отбывать наказание 12 лет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Однако на фоне положительных ответов глав государств на пресс-конференциях Аллу Бут удивило поведение американских СМИ.

- Мне дико видеть, как американская пресса навешивает ярлыки Виктору и другим российским заключенным, - негодует Алла. - Мать Виктора слышала от них, что ее сын - «оружейный барон и торговец смертью». На самом деле все это неправда! Преступлений никаких не было. Виктор вообще никаких преступных замыслов, тем более против американцев, не имел. Но американские журналисты разыгрывают информационную войну, что их граждане незаконно находятся в заключении в РФ. А российские граждане - серьезные преступники, и обмен между ними не равноценен. Это спекуляция фактами.

Сам Виктор Бут о разговоре двух президентов пока не знает.

- К сожалению, с супругом я не могу связаться, у нас всего два звонка в неделю. И я не уверена, что он в курсе того, что сказал наш президент. Буду звонить мужу на следующей неделе. У него там жесткий коммуникационный контроль. Связи практически нет. Даже наше посольство не всегда может до него дозвониться оперативно, чтобы решить вопросы по экстренной медицинской помощи. А мужа сейчас серьезные проблемы со здоровьем. При этом никакой помощи в американской тюрьме ему не оказывают. Только в критической ситуации, когда Виктор может потерять жизнь. И все жалобы российской стороны на это оставлены без ответа.

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