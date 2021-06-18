Не колебался ни секунды: Эрмитажный кот Ахилл дал прогноз на очередной матч Евро-2020

Кот Ахилл дал прогноз на матч Швеция-Словакия. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Прославленный оракул Евро-2020, эрмитажный кот Ахилл, дал очередной прогноз — на этот раз на матч Швеция-Словакия, который пройдет в Петербурге в пятницу, 18 июня. Сеанс предсказания Ахилл, как и прежде, провел на месте своей постоянной «службы» - в Боспорском зале государственного Эрмитажа.

Напомним: предсказания Ахилла неизменно привлекают широкое внимание как болельщиков, так и людей, далеких от футбола. Все дело в его потрясающей результативности — так, в рамках чемпионата Европы, он дал правильный прогноз на три матча из четырех. Ошибся оракул лишь однажды — как раз-таки когда определял итоги игры, одной из участниц которой была сборная Словакии.

Ранее Ахилл успешно предсказал исход матча Россия-Финляндия. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Очередное предсказание состоялось, - передала хозяйка Ахилла и главный ветеринарный врач эрмитажных котов Анна Кондратьева. - Ахилл поел из миски под шведским флагом и выбрал в качестве победителя сборную Швеции!

Отметим, что опытные болельщики уже научились предсказывать по поведению Ахилла не только итоги, но и характер матча. Так, во время предыдущего предсказания эрмитажный оракул поначалу двинулся к миске Финляндии, но потом резко передумал и поел за Россию - и действительно, в самом начале матча финны забили нашим гол, который потом не засчитали. В этот раз Ахилл ни секунды не колебался перед тем, как сделать выбор - а значит, сборную Швеции, скорее всего, ждет триумфальная победа.

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