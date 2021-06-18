Ирина Розанова - о роли серийной маньячки в «Самке богомола»: «Она не просто убивает, а делает это демонстративно и изощренно»

Розанова играет Жанну Дронову. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В Петербурге стартовали съемки нового российского сериала «Самка богомола». Это не привычная для наших экранов мелодрама с предсказуемым, но счастливым концом, а настоящий триллер. Главной героиней станет серийная убийца Жанна Дронова – ее жертвами долгое время становились мужчины: педофилы, насильники, неверные мужья. Она своими методами, с особой жестокостью, наказывала их за грехи.

РОССИЙСКАЯ ФРАНЦИЯ

«Самка богомола» - это прозвище героини. Выбрано оно не случайно. Российский сериал – адаптация уже существующего французского «Богомол».

Часть съемок проходили в усадьбе в Петербурге. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- Я не смотрел французскую версию, только кусочки трейлеров. Но знаю, что российскому зрителю наше кино будет ближе. Это сериал о человеке, который был покалечен. Не думаю, что после его просмотра у зрителя как-то изменится отношение к женщинам. Скорее изменится отношение к насилию. Наверное, у меня в жизни оно тоже присутствовало, как и у многих, поэтому идея и тронула. Снимать «холодным носом» не так интересно, - рассказывает режиссер Нурбек Эген.

Для съемок «Самки богомола» был выбран Петербург с его неповторимой, но мрачноватой атмосферой, которую успел подметить генеральный продюсер сериала Игорь Толстунов. Он отмечает, что город пропитан духом произведений Федора Достоевского и лишь изредка бывает солнечным - самое то для кровожадных убийств. При этом зритель не должен концентрироваться на определенной точке на карте. С помощью петербургских локаций будет создан некий «город N» - близкий каждому зрителю потому что похож на их города.

ДВА ЛИТРА КРОВИ

Главную роль исполняет Ирина Розанова. И она считает эту работу большим успехом.

- Сложные характеры всегда играть интереснее, здесь и болезнь человека, ее страдания, любовь к сыну и при этом желание мстить мужчинам за все их грехи. Она не просто убивала, она делала это изощренными и очень демонстративными способами. Она не закапывала трупы в лесу, а выставляла своих жертв напоказ. Это проявление ее больной, раненой психики, - рассказывает Розанова.

Жертвами Дроновой становились педофилы, насильники, неверные мужья. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Уже сейчас на воссоздание сцен убийств постановщики потратили больше двух литров искусственной крови.

Съемки, на которых мы присутствуем, проходят в усадьбе «Знаменка» в Петергофе. На несколько дней перед ней выстроился аккуратный ряд фургончиков. На площадке полнейшая тишина, слышно только скрип старого пола и реплики, которые произносят актеры в кадре.

Усадьба стала отличной альтернативой павильона. Своими узорами и самобытностью рельефов она лаконично дополняет кадр. В одной из комнат возведена белая железная клетка, которая на какое-то время становится пристанищем Жанны. Во время съемок в ней сидит Ирина Розанова. Закованная в наручники, она держится за прутья. Лишь в перерывах актрису освобождают из оков.

- Я играю сына Жанны, - говорит актер Павел Чинарев. - По сценарию он не виделся с ней около двадцати лет. Работает, волею судеб, полицейским, и направлен расследовать дело появившегося подражателя своей матери. На самом деле, мне не так интересно выяснить, кто же в этом сериале окажется новым маньяком, сколько понять своего героя, его ощущения, чувства. Изначально мы встречаем Дениса в точке, где он психологически болен, потерян по жизни. И весь его путь – дорога к спокойствию и поиск себя.

Российский сериал – адаптация уже существующего французского «Богомол». Фото: Предоставлено "Комсомолке"

P.S. Сериал не стремится воплотить образ прекрасной и неподражаемой маньячки, который вызовет какие-то положительные эмоции, будь то жалость или сострадание. Через главную героиню, создатели хотят показать, как насилие и жестокость могут повлиять на человека, во что они могут превратить его жизнь и душу.

КСТАТИ

Точная дата премьеры нового сериала пока неизвестна, но по предварительным данным, выхода на экраны можно ждать уже этой осенью.