Полиция Петербурга задержала торговцев поддельными справками по коронавирусу

В Петербурге полиция задержала торговцев фальшивыми коронавирусными справками. Фото: ГУ МВД России по СПб и ЛО

В Санкт-Петербурге полиция за два дня задержала нескольких торговцев поддельными справками по коронавирусу. Как правило, фальшивые документы заказывали через интернет. Продавец отдавал «липу» курьеру и назначал место и время встречи с клиентом. Цена за фальшивку обговаривалась заранее – обычно это от 2 до 2,5 тысячи рублей.

Курьеры, как правило, имели при себе такие подписанные конверты с информацией о "липе" и ее заказчике. Фото: ГУ МВД России по СПб и ЛО

- За два дня полицейские выявили пять фактов продажи поддельных медицинских документов в различных районах города. Нелегальные дельцы предлагали широкий ассортимент фальшивок: сертификаты о вакцинации против COVID-19, отрицательные тесты на инфекцию и даже справки о противопоказаниях к вакцинации, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В машине одного из торговцев нашли печати и прививочные сертификаты. Фото: ГУ МВД России по СПб и ЛО

Например, в Калининском районе полиция постучалась в дверь подозрительной иномарки, в которой находились десятки бланков справок и печати медучреждений. Водитель скрывать свой теневой бизнес не стал и во всем сознался. Помимо него сотрудники правоохранительных органов задержали с поличным трех курьеров.

Что им всем грозит, пока сказать сложно. Полиция проводит проверку по каждому случаю и ждет результатов исследования изъятых поддельных справок.