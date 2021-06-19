Таюрская топлесс: Прусикин показал солистку Little Big с обнаженной грудью

Соня Таюрская предстала на фото с обнаженной грудью. Фото: СОЦСЕТИ

Лидер группы Little Big Илья Прусикин показал фото своей возлюбленной Софьи Таюрской топлесс, то есть с голой грудью. Фото он опубликовал в своем Инстаграме. А сам пост был посвящен статье про Прусикина и Таюрскую в одном из недорогих журналов про жизнь звезд.

- Это самая ****** (странная) обложка в мире, в самом желтом и дешевом журнале во вселенной! Это таааак плохо, что просто ******** (офигенно)!!! Я был на обложке Forbes, но этот 27-ми рублевый журнал, с нашими лицами, которые вырезали из рандомных фото, наспех найденных в интернете, теперь мой личный топ, - написал Прусикин.

Самое интересное "Ильич" прикрыл рукой. Фото: instagram.com/iliyaprusikin

Впрочем, все самое интересное «Ильич», уже давно переставший скрывать свои романтические отношения с солисткой, из-за которой и оставил жену с ребенком, прикрыл рукой. Зато он пообещал сделать этот снимок обложкой нового альбома, который сейчас записывается. Первым синглом из него стал «Илья да Софья - Ой да на рэйве» («Русский народный рэйв»), записанный Прусикиным и Таюрской без остального состава Little Big.

Напомним, что как пара они впервые появились на публике лишь пару недель назад и четно признались в отношениях. Но на тему свадьбы говорить с журналистами отказались.

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