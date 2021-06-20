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ЗДОРОВЬЕ20 июня 2021 11:34

Петербург показал максимум суточной заболеваемости коронавирусом за четыре месяца

За 24 часа ковид выявили у 1019 человек
Анна ПОСЛЯНОВААнна ПОСЛЯНОВА
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Северная столица лидирует среди регионов России по доле смертей от коронавируса на количество жителей.

Северная столица лидирует среди регионов России по доле смертей от коронавируса на количество жителей.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Свежая статистика от федерального антикоронавирусного оперштаба: на утро 20 июня, в Петербурге коронавирусом заразились, с начала пандемии, 457 355 человек. При этом только за последние сутки инфекцию диагностировали у 1019 жителей региона. Настолько высоко суточная заболеваемость не поднималась с 20 февраля.

Официально выздоровели за сутки в два раза меньше – 439 человек (428 695 с начала пандемии). Кроме того, минувший день принес нам еще 73 смерти от коронавируса (15 341 с начала пандемии).

Последние данные по коронавирусу в Санкт-Петербурге. Фото: Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации

Последние данные по коронавирусу в Санкт-Петербурге. Фото: Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации

По заболеваемости и количеству выздоровлений Петербург стабильно входит в тройку регионов России, наряду с Москвой и Московской областью. А вот по доле смертей на количество жителей город на Неве, по данным на 20 июня, находится на первом месте: ковид губит в среднем 287 человек из 100 000 населения.

В соседней Ленинградской области суточный срез следующий: 115 заболевших (47 226 с начала пандемии), 87 выздоровевших (44 089 с начала пандемии), 8 погибших (1654 с начала пандемии).

По России данные за сутки таковы: 17 611 заражений (5 316 826 с начала пандемии), 8629 выздоровлений (4 869 972 с начала пандемии) и 450 смертей (129 361 с начала пандемии).

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