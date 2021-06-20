Петербург бьет температурные рекорды два дня подряд

Аномальная жара продержится в Петербурге до середины следующей недели. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Обстановка в Северной столице накаляется: 19 июня 2021 года стало самым жарким за 116 лет, а 20 июня переплюнуло эту же дату 15-летней давности. И прохлады Петербургу ждать в ближайшие дни не придется, предупреждают синоптики.

– В Санкт-Петербурге установлен второй подряд суточный рекорд максимальной температуры воздуха. Сегодня в полдень столбики термометров в Северной столице поднялись до отметки плюс 30,6 градуса, что на 0,4 градуса выше, чем было в этот день в 2006 году, – сообщает ведущий синоптик центра «Фобос» Михаил Леус. – Точное значение нового рекорда будет известно после 21 часа, когда снимут все показания.

Впрочем, только на момент подготовки публикации градусник за окном редакции «Комсомолки» показывал уже 31,3 градуса, что на 10 градусов выше климатической нормы.

По данным Северо-Западного Росгидромета, завтра будет еще жарке. В понедельник, 21 июня, в Петербурге ожидают днем 32-34 градуса. При этом на ночную прохладу рассчитывать не стоит, ведь город остынет лишь до 19-21 градуса. Немного освежиться помогут кратковременные дожди с грозами, которые обещают ближе к вечеру.

Вторник, 22 июня, станет еще более знойным: в Петербурге и Ленобласти – до плюс 36! Кратковременные дожди с грозами выпадут на дневное время.

Отступать жарища начнет в среду, 23 июня: градусник покажет всего лишь 33 градуса. Температура воздуха начнет потихоньку снижаться – и к следующим выходным Петербург подойдет с нормальным летним показателем, плюс 25 градусов.

В дни аномальной жары МЧС призывает не покидать дома без надобности в часы, когда солнце высоко, – с 11 до 17 часов. Ну, а если выйти очень хочется, то не забудьте о панамке, темных очках, солнцезащитном креме и бутылочке с водой.