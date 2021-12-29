Режим работы МФЦ Санкт-Петербурга в новогодние праздничные дни Фото: Олег ЗОЛОТО

Санкт-Петербург отправляется на длинные новогодние выходные, а вместе с ним и МФЦ города. Получение всех услуг жителям города придется отложить на все праздничные дни. Рассказываем, как будут работать МФЦ в новогодние праздники 2022 в Санкт-Петербурге с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года.

31 декабря 2021 года не будут работать Центры оказания услуг для бизнеса, сектор 1 МФЦ Василеостровского района, сектор 5 МФЦ Калининского района, сектор 5 МФЦ Приморского района, сектор 1 МФЦ Курортного района и мобильные офисы госуслуг. Все остальные МФЦ и запись в этот день будут работать.

А после услуги уходят в "отпуск". С 1 по 8 января 2022 года МФЦ, Центры оказания услуг для бизнеса, мобильные офисы госуслуг, Центр телефонного обслуживания, предварительная запись не работают. Записаться на прием можно будет начиная с 9 января на портале "Госуслуг" или в приложении. Также доступна записать по телефону: 246-02-56 — по государственным услугам Росреестра; 573-90-00 — по остальным государственным услугам.

Также с 9 января все МФЦ Петербурга начнут работать в штатом режиме.