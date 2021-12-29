Мир во всем мире и лампа Аладдина: Самые смешные и необычные просьбы детей у Деда Мороза к новому году 2022

Дед Мороз получает сотни тысяч писем за один новогодний сезон. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В современных письмах Деду Морозу одни названия брендов. Неумелыми хрупкими буквами дети выводят свои самые заветные мечты, но часто просьбы сводятся к гаджетам и популярным игрушкам. Правда, иногда попадаются трогательные и милые просьбы. «Комсомолка» связалась с Почтой Деда Мороза в Великом Устюге и узнала, какие мечты у петербургской малышни, а может, и у взрослых.

А девочка Нина, несмотря на то, что ей всего семь лет, считает себя уже очень взрослой. Фото: "Почта Деда Мороза"

«КРАСКИ, ПЛАСТИЛИН, СЕСТРА И КОТ»

Чаще всего дети - в том числе и из Петербурга - просят главного зимнего волшебника подарить им новый смартфон. Те, кто помладше, загадывают конструктор или куклу. Но встречаются и очень необычные просьбы. Вот, например, мальчик по имени Тимофей решил исполнить все свои желания разом:

«Дорогой Дедушка Мороз! Я хотел бы получить на Новый год лампу с джином. Пусть он будет говорить по-русски, будет знаком с современностью: с интернетом и валютой. Надеюсь, ты способен генерировать волшебные вещи.

P. S. Пусть такие пословицы, как: «Бойся своих желаний», не будут мне мешать».

Или мечтают встретиться с кумиром.

А девочка Нина, несмотря на то, что ей всего семь лет, считает себя уже очень взрослой - хотя и пишет со смешными ошибками:

«Дедушка Мороз. Привет, как у тебя дела? Это тебе пишЫт Нина. Мне 7 лет, я уже взрослая и хочу духи и носки с твоим рисунком».

Билет до Великого Устюга тоже одно из самых популярных желаний. Фото: Почта деда Мороза

Ну а кто-то хочет просто поблагодарить Деда Мороза за уже исполненное желание:

«Год назад мне было скучно, и я попросила у тебя подарить мне сестренку. И она родилась. Дома у меня есть краски, пластилин, сестра и кот, больше ничего не надо. Я хочу, чтобы все детки, которым повезло меньше, чем мне, продолжали верить в тебя и в чудо».

А вот 11-летняя Ксюша просит Мороза устроить ей встречу с кумиром-блогером. А заодно, видимо, защитить ее от конкуренток.

«В приложении YouTube есть популярный человек TheBrianMaps. Я хочу с ним встретиться. И можно, чтобы в этот день мне не звонили мои подруги - Таня и Маша? Я буду очень благодарна!»

Всего из Петербурга в резиденцию Деда Мороза пришло 40 тысяч писем. И это только с сентября - так что в ближайшие дни работы у дедушкиных «помощников» ничуть не убавится.

Кому=то чудеса подавай. Фото: "Почта Деда Мороза"

НА ЗАМЕТКУ

Как из Петербурга отправить письмо Деду Морозу

В городе перед Новым годом появились специальные ящики для писем. Они висят на улицах Веденская, 10, Котина, 2, и на Лиговском проспекте, 164, а также в Музее художественного стекла на Елагином острове в парке ЦПКиО.

В Санкт-Петербург Дед Мороз приедет на поезде 8 января 2022 года. В его передвижной резиденции будут устраивать квесты и чаепития.

Само письмо необходимо писать на адрес: 162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, Почта Деда Мороза.