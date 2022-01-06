Остаться в худых: Как привести себя в форму после новогодних зажоров

Как не растолстеть в месяц гастрономических соблазнов? Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Отказывать себе в оливье, красной икре, селедке под шубой и других вкусностях с новогоднего стола совсем не хочется. Но всякий раз, когда просыпаешься 1 января, даешь себе обещание, что уж в новом-то году все будешь делать правильно и без излишеств. В первую очередь, без лишних складок на боках. Как не растолстеть в месяц гастрономических соблазнов и как привести себя в форму после праздничного зажора, рассказали эксперты на Радио «Комсомольская правда в Петербурге» (92,0 FM).

НИКАКОГО ШАМПАНСКОГО?

Фитнес-тренеры и диетологи как один рекомендуют не бежать в зал 10 января и не садиться на строгую диету. После капитального зажора вы вгоните организм в стресс! Избежать переедания помогут простые правила, но начинать следовать им важно с новогодней ночи.

Специалист по питанию Марина Кашкарова сама похудела на 40 с лишним килограммов. Она говорит, что слабину не стоит давать даже в праздники, особенно если ты находишься в активной стадии сброса веса. Тем, кто просто поддерживает себя в хорошей форме, можно дать себе волю в новогоднюю ночь, а после возвращаться к привычному питанию.

- Я против алкоголя, в похудении он мешает. Нужно отказаться от него, даже от бокала шампанского. Горячительные напитки будят зверский аппетит, - уверена Кашкарова.

Поможет не набрать лишних килограммов или не переесть заранее спланированное меню на новогоднюю ночь и последующие выходные. Только поменяйте модель составления меню: начните с овощных блюд (вероятно, вы найдете много интересных рецептов), а на самый последний момент оставьте мясное и закуски.

В оливье колбасу стоит заменить на курицу, а майонез - на сметану. Фото: Иван ПРОХОРОВ

Продумайте альтернативные блюда. Например, в оливье колбасу стоит заменить на курицу, а майонез - на сметану. Ну а если без майонезных салатов совсем грустно, то приготовьте их по порции на каждую персону: никаких тазов!

А вот врачи, наоборот, советуют не ограничивать себя в удовольствии в новогодние праздники, ведь мы их ждали весь год. Но главное помнить, что всего должно быть в меру. Тарелки с салатами после двенадцати должны превратиться в тыкву.

- Нужно питаться правильно и есть все, но в разумных количествах. Ни в коем случае не надо зашивать себе рот и насиловать тело. Питание должно быть сбалансированным. Что можно именно вам, подскажут доктора по итогам анализов. А отказываться от молока или мяса, к примеру, потому что это модно, глупо. Даже сладкое и мучное в небольших дозах нам нужно - иначе не будет выделяться гормон счастья, - уверенно рекомендует руководитель Центра спортивной медицины Ленинградской области Сергей Винников.

ОТОДВИНЬСЯ ОТ СТОЛА И ТЕЛЕЭКРАНА

Приверженцы здорового образа жизни говорят так: чтобы не объедаться, сидя перед телевизором на январских, уйдите подальше от синего экрана. Раз правительство дает нам столько выходных, сходите на природу или на ярмарку, покатайтесь на лыжах и коньках. Тогда времени на вкусняшки не останется.

А вот на счет похода в спортзал подумайте хорошенько: а надо ли оно вам? Особенно если вы прежде никогда не занимались фитнесом. Тренировки в жизни должны появляться медленно и непринужденно.

- Как ни странно, количество желающих похудеть к Новому году не увеличилось. В декабре не было очереди в фитнес-залы. Думаю, они копят энергию на январь, завершают дела, чтобы усиленно худеть после праздников. А с 1 января начинают штурмовать тренажеры и заниматься спортом. Это неправильно, - говорит тренер Дмитрий Сидельников. - Приходите на фитнес, если вам сильно этого захотелось, в середине январских каникул. И не нужно никаких строгих диет - питание выравнивайте со временем. Пусть организм привыкнет к нагрузкам.