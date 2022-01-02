Петербург переведен в новогодний режим работы: Как попасть в поликлинику, ЗАГС и на почту

В новогодние выходные медицинские учреждения будут работать по измененному графику. Фото: Артем КИЛЬКИН

Северная столица встретила 2022 год. К праздникам регион подошел на неплохом коронавирусом фоне: статистика заболеваемости снижается. Но от антиковидных ограничений город отказываться, конечно, не будет. С сегодняшнего дня, 2 января, в Петербурге ввели QR-режима.

МЕДИЦИНА

Поликлиники

В новогодние выходные медицинские учреждения будут работать по измененному графику. Большинство медицинских услуг будет доступно, но не каждый день.

Участковая служба поликлиник будет работать в режиме рабочего дня: прием врачей-специалистов - с 09.00 до 15.00 в одной из взрослых поликлиник района по графику. Также в городе будут работать детские поликлиники и травмпункты.

Стоматологии

Экстренная и неотложная стоматологическая помощь будет организована круглосуточно в стоматологических поликлиниках № 12, № 20 и № 32.

ПЦР и вакцинация

В праздники будет работать шестьдесят одна лаборатория, проводящая ПЦР-исследования. 1 и 7 января откроют только дежурные пункты вакцинации, но с 2 по 6 января и с 8 по 9 января все пункты работают в обычном режиме. По последним данным, в регионе есть в запасе 958 257 комплектов доз вакцины.

Компьютерную томографию пациентов с ковидом по направлениям будут выполнять восемь КТ-центров, из них два круглосуточно.

ОФИЦИАЛЬНО

Темпы распространения коронавирусной инфекции снизились, порадовала начальник эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Петербургу Ирина Чхинджерия. Но, чтобы не увеличить распространение ковида, во время праздников на массовые мероприятия не будут пускать неорганизованные группы детей, а взрослых пустят только при наличии QR-кодов. Всяческие активности с участием аниматоров не станут проводить в фойе и холлах. Контроль над дезинфекцией повсеместно усилят.

ОБЩЕПИТ

Власти пошли навстречу жителям и гостям города и смягчили коронавирусные ограничения в ночь на 1 января. Но в ночь на 2 января запрет вернулся. При этом со 2 числа посещать кафе и рестораны смогут только те, у кого есть QR-код или ПЦР-тест не старше 48 часов.

АЛКОГОЛЬ

В начале декабря в Госдуме начали обсуждать возможность ограничения продажи алкоголя в новогодние праздники в стране. Но дальше слов инициатива не пошла. Поэтому в городе будут действовать стандартные правила продажи спиртных напитков - запрет с 22.00 до 11.00. Ограничения не распространяются на розничную продажу алкоголя в кафе, ресторанах и барах.

ПОЧТЫ И ПЕНСИИ

Отделения почты обещают работать по стандартному графику: 1, 2 и 7 января - выходные; в остальные дни - как обычно.

Рождественские открытки для ваших родных и друзей будут доставлены в срок! Фото: Степан СТЕПАНОВ

В течение января пенсию и социальные выплаты жители Северной столицы смогут получить с 3-го по 21-е число. Пенсию, получение которой выпадает на праздничные или выходные, выдадут днем раньше или позже.

ВОПРОС - РЕБРОМ

Где нужен QR-код?

Вариантов новогодних развлечений в Петербурге без QR-кодов немного. До 2 января жители и гости города еще смогут походить по магазинам и посетить кафе, бары или рестораны. Но уже 2 числа и этой привилегии не будет. Исключение - производственные столовые, а также места общепита в аэропорте и на вокзалах.

Кино, театры, цирки, аквапарки, крытые и некоторые открытые катки в Петербурге и сейчас открыты только для людей с QR-кодам. Подойдет и медотвод вместе с отрицательным ПЦР-тестом, который сделан не ранее, чем за 48 часов до посещения мероприятия.

А вот рождественские ярмарки будут открыты для всех желающих.

ЗАГСЫ

Расписаться в новогодние праздники? Почему бы и нет. Отделы регистрации актов гражданского состояния Колпинского, Петродворцового и Пушкинского районов, а также секторы записи актов гражданского состояния Кронштадтского и Курортного районов будут принимать посетителей 8 января с 09.30 до 17.00 с перерывом на обед с 13.00 до 14.00. А вот дворцы бракосочетания работать в январские праздники не будут.

Отдел регистрации актов гражданского состояния о смерти будет работать 3, 4, 5, 6 января. Прием - с 09.30 до 17.00.

И О ПОГОДЕ

Январь тоже начнется с тепла, но не весь месяц пройдет в позитивном настроении. В первой половине января город часто будет находиться в зоне активности циклонов. Погода будет изменчивой с сильными колебаниями температуры.

Зато вторая половина месяца будет стабильной. Осадков обещают меньше, а солнечных дней - больше. В целом январь в Петербурге должен быть теплее относительно климатической нормы (она составляет -7 градусов).