Идем на ярмарку, едем за город и катаемся на коньках: Гид по новогодним каникулам в Петербурге

Рассказываем, чем заняться на новогодних каникулах. Фото: Михайловский театр.

Новогодние каникулы у россиян продлятся с 1 по 9 января. Ну и 31 декабря у многих выдастся либо сокращенным, либо выходным. На эти дни в Петербурге запланирована обширная культурно-развлекательная программа. Мы собрали для вас гид по интересным местам и событиям, чтобы праздничные дни не превратились в одно сплошное объедание салатами, а выдались насыщенными и запоминающимися.

31 декабря

Концерт Семена Альтова

Семен Альтов в студии Радио «Комсомольская правда». Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Как Новый год встретишь, так его и проведешь. Почему бы не встретить его в компании писателя и сатирика Семена Альтова. Юморист более сорока лет сочиняет себе шутки и рассказывает их со сцены. У него очень своеобразная исполнительская манера: он не улыбается, рассказывает однотипным низким голосом. За несколько часов до Нового года во Дворце искусств Ленинградской области юморист представит свою программу «Мир уцелел, потому что смеялся», посвященную пандемии и всему, что с этим связано.

Где: Дворец искусств Ленинградской области, площадь Стачек, 4 (м. «Нарвская»).

Начало: 18.00.

Цена билетов: 400-1600 рублей.

Категория: 6+

1 января

Концерт Billy's Band

Питерская группа Billy's Band устраивает настоящие спектакли во время своего выступления. Фото: vk.com/billysbandd.

Ну а 1 января всем захочется продолжить праздник. Концерт Billy's Band - отличный вариант! Петербургский коллектив устраивает настоящие музыкальные спектакли и перформансы, синтезируя все вокруг: свет и звук, слова и движения на сцене. В их композициях перемешаны различные стили: блюз, диксиленд (стиль джаза) и даже русский рок.

Где: клуб «Космонавт», Бронницкая улица, 24 (м. «Технологический институт»).

Начало: 20.00.

Цена билетов: 2000-5200 рублей.

Категория: 16+

2 января

Ледовое шоу «Золушка»

Ледовое шоу «Золушка» - постановка Яны Рудковской и Евгения Плющенко. Фото: предоставлено организаторами.

Золушка - это сказка, которую с детства знает почти каждый. История о девушке, чья доброта и трудолюбие помогли справиться с трудностями и обрести настоящую любовь. Она учит верить не только в чудо, но и в себя. Именно это и хотят показать авторы ледового шоу Яна Рудковская и Евгений Плющенко.

Главная роль досталась олимпийской чемпионке Юлии Липницкой. Увидят на льду и звезд мирового фигурного катания из России, Испании, Великобритании, Германии, Канады.

Когда: 2, 3 января, 13.00, 18.00; 4, 5 января, 13.00.

Где: Ледовый дворец, проспект Пятилеток, 1 (м. «Проспект Большевиков»).

Цена билетов: 650-5000 рублей.

Категория: 0+

3 января

Выставка орхидей и бромелий «Осколки радуги»

В Ботаническом саду представлено более ста видов орхидей.

Более ста видов орхидей представлено на новой экспозиции в Ботаническом саду. Сотрудники отмечают, что многие из этих растений редко покидают закрытые от глаз посетителей фондовые оранжереи. Кроме орхидей, гостям покажут самую большую бромелию из коллекции сада - эхмею королевы Марии. Будет на выставке и сочный новогодний ананас - он тоже относится к семейству бромелиевых.

Для посещения оранжереи необходим QR-код.

Когда: 2-9 января, 11.00-16.30.

Где: Ботанический сад, Большая пальмовая оранжерея, улица Профессора Попова, 2 (м. «Петроградская»).

Цена билетов: взрослый - 500 рублей, школьники и дети старше 4-х лет - 350 рублей.

Категория: 4+

Новогоднее шоу «Ушастые истории. Похищенное рождество»

В этой волшебной рождественской истории нет слов. Только музыка, ритм, танцы и, конечно же, эмоции артистов. В центре постановки Тим, который хочет вернуть в город дух Рождества, украденный Смоуком. В шоу десятки декораций, сотни костюмов, тысячи отточенных движений.

Когда: 2-8 января, 11.00; 9 января, 14.00.

Где: ЛДМ. Новая сцена, улица Профессора Попова, 47 (м. «Петроградская»).

Цена билетов: 1000-2500 рублей.

Категория: 0+

4 января

Каникулы в Ленинградском зоопарке

Ленинградский зоопарк ждет в гости детишек и их родителей. Фото: Олег ЗОЛОТО

Зоопарк подготовил познавательно-развлекательную программу для всей семьи. 4 января посетители смогут стать участниками палеонтологического детектива «Охотники за черепами» (9-12 лет) и научиться помогать городским птицам на занятии «Не забудьте про кормушки!» (от 6 лет).

Полное расписание программы

2, 3, 8 января в 11.00 - исследовательское занятие «Тигриною тропою» (3-4 года).

2, 3, 4 января в 13.00 - палеонтологический детектив «Охотники за черепами» (9-12 лет).

4, 5, 6 января в 11.00, 9 января в 13.00 - мастер-класс «Не забудьте про кормушки!» (от 6 лет).

5, 6, 7 января в 13.00 - творческая студия «Прозрачный бестиарий» (от 5 лет).

7 января в 11.00, 8 января в 13.00 - занятие в физической лаборатории «Лед всемогущий!» (4-6 лет).

Когда: 2-9 января.

Где: Александровский парк, 1 (м. «Спортивная», «Горьковская»).

Цена билетов: 300 рублей. На все мероприятия нужна регистрация по телефонам: 232-31-45 или 610-07-98.

Категория: 3+

Балет «Чиполлино»

Сказка про доброго мальчика-луковку. Фото: Михайловский театр.

Сказка про находчивого и доброго мальчика-луковку, бросившего вызов жестокому общественному устройству и добившемуся справедливости. Однажды отец Чиполлино случайно наступил на ногу принцу Лимону. Тот приказал отыскать преступника. Старика схватили и отправили в тюрьму. Но сын решил его спасти.

«Чиполлино» - один из лучших детских балетов современности, ставший для композитора Карэна Хачатуряна трамплином к мировой славе. Музыка этой постановки звучала в любимом многими одноименном мультфильме, созданном по мотивам Джанни Родари.

Когда: 4 января, 13.00, 18.00

Где: Михайловский театр, площадь Искусств, 1 (м. «Невский проспект», «Гостиный двор»).

Цена билетов: 2500-10 000 рублей.

Категория: 6+

5 января

Балет «Щелкунчик»

Академический театр «Русский балет» представит постановку «Щелкунчик». Фото: Дворец искусств Ленинградской области.

Многими любимый балет «Щелкунчик» представит Московский областной государственный академический театр «Русский балет». Напомним сюжет. В доме Штальбаумов все готовятся к Рождеству, собираются гости. Дроссельмейер дарит свей крестнице Мари деревянную куклу. Праздник заканчивается, и наступает ночь. Кукла превращается в красивого принца. Ему предстоит пройти непростые испытания.

Когда: 3-5 января, 13.00, 18.00.

Где: Дворец искусств Ленинградской области, площадь Стачек, 4 (м. «Нарвская»).

Цена билетов: 700-3500 рублей.

Категория: 6+

Ярмарка «Рождественский городок»

Ярмарка в Гатчине. Фото: СОЦСЕТИ.

На плацу перед Гатчинским дворцом с 1 по 8 января будет работать Рождественский городок. Гостей ждет нарядная и красочная площадка с товарами и вкусной едой, живой елкой, катальными горками и каруселью для детей. Также можно прокатиться в санях, запряженных оленями, лошадьми, и даже осликом. А после гуляний - отправиться на одну из экскурсий в Гатчинский и Приоратский дворцы. Они открыты с 2 по 9 января.

Когда: 1-8 января, 11.00-19.00.

Где: Гатчина, музей-заповедник «Гатчина», Красноармейский проспект, 1.

Вход бесплатный.

Категория: 0+

6 января

Ледовое шоу «Аленький цветочек»

Новогодний спектакль на льду «Аленький цветочек» в постановке Татьяны Навки презентуют в Северной столице. Сюжет старой русской сказки Сергея Аксакова многие знают с детства. Младшая дочь Настенька попросила у отца аленький цветочек. Он нашел его у страшного чудища, которое попросило взамен остаться купца или отправить ему одну из его дочерей. К чудищу поехала младшенькая. Когда она его увидела, то чуть не упала в обморок. Но постепенно привязалась. Вскоре она поехала проведать отца, а когда вернулась назад, то увидела чудище мертвым. Настенька заплакала и оно превратилось в прекрасного принца. Оказалось, что его много лет назад заколдовали.

В роли Настеньки - олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова. Вместе с ней в шоу задействованы и другие известные артисты. Организаторы отмечают, что для шоу создано более восьми тонн декораций и около сотни костюмов. Их расшивали стразами и пайетками, понадобилось восемнадцать килограммов.

Когда: 2-8 января, 15.30, 19.00, 3-6, 9 января, 12.00.

Где: СК «Юбилейный», проспект Добролюбова, 18 (м. «Спортивная»).

Цена билетов: от 600 рублей.

Категория: 0+

Спектакль «Семья в подарок»

Заслуженная артистка России Татьяна Пилецкая приглашает на новогоднюю комедию «Семья в подарок». Интеллигентная Софья Ивановна, которую играет Пилецкая, мечтает, чтобы у дочери наконец-таки появился мужчина, ведь она симпатичная и образованная дама. И когда-то у нее даже было несколько бурных романов. Но теперь она живет с мамой: по утрам варит ей овсянку, а по вечерам читает вслух. Все меняется, когда к ним в квартиру приходит Игорь - незнакомец, который шел на свидание к подружке, но перепутал адрес…

Когда: 6 января

Где: Балтийский дом, Александровский парк, 4 (м. «Горьковская»).

Начало: 19.00.

Цена билетов: от 400 рублей.

Категория: 12+

7 января

«Царское Село»

На Рождество можно отправиться в музей-заповедник «Царское Село». Здесь работают все экспозиции (с 2 по 9 января). Екатерининский и Александровский дворцы будут открыты с 10.00 до 18.00 (кассы и вход - до 16.45, продажа онлайн-билетов за 7 дней до планируемой даты посещения). Павильон «Арсенал» с 11.00 до 17.00 (касса и вход до 16.00).

На Треугольной площади с 12.00 до 21.00 работает каток. Катание по сеансам: один сеанс - один час. Там есть теплая раздевалка, школа катания и кафе. На территории можно взять в прокат инвентарь.

Цена билетов: взрослый - 200 рублей, дети до 7 лет - 100 рублей. Прокат коньков: взрослый - 300 рублей, дети до 7 лет - 200 рублей.

А еще по Александровскому парку можно покататься на санях, запряженных орловскими рысаками. По выходным и праздничным дням с 12.00 до 16.00 катание по малому кругу (до 7 минут) - 400 рублей, по большому кругу (до 15 минут) - 600 рублей, VIP-катание (25-30 минут) - 10 000 рублей.

В обычные дни катания только по предварительной записи для группы от четырех человек. Катание по большому кругу с 10.00 до 17.00 (до 15 минут) - 800 рублей, с 09.00 до 10.00, с 17.00 до 20.00 (до 15 минут) - 1000 рублей, VIP-катание (25-30 минут) - 10 000 рублей. Дополнительная информация по телефонам: +7 (812) 466-44-44, +7 (921) 961-13-15.

8 января

«сНежное шоу Славы Полунина»

сНежное шоу Славы Полунина возвращается в Санкт-Петербург. Фото: slavasnowshow.ru.

Легендарный спектакль «сНежное шоу Славы Полунина» возвращается в Санкт-Петербург. Уникальный и самобытный перформанс колесит с гастролями по миру с 1993 года, неизменно собирая аншлаги. Трогательные и смешные клоуны Полунина отправят всех в сказочное путешествие.

Когда: 7 января, 15.00, 19.00; 8, 9 января, 14.00, 18.00; 10, 11, 12 января, 19.30.

Где: БДТ имени Г. А. Товстоногова, Основная сцена, набережная реки Фонтанки, 65 (м. «Гостиный двор»).

Цена билетов: 1500-15 000 рублей.

Категория: 6+

9 января

Катаемся на коньках

- «Новая Голландия»

Каток украшен фарфоровыми статуэтками в советском стиле. Каждый день на ледовой площадке тематические музыкальные сеансы. Катание начинается с 10.00, а заканчивается в 23.00.

Цена билетов: в зависимости от сеанса - 250-700 рублей, дети от 3 до 7 лет - 50 рублей. Дети только в сопровождении взрослых.

Городские катки будут открыты на новогодние праздники. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- «Севкабель Порт»

Располагается ледовое полотно в Севкабель порту с видом на Финский залив. Работает по часовым сеансам с 11.00 до 22.30. Стоимость покатушек зависит от дня и времени. Здесь выдают коньки напрокат. Размерный ряд обширный - от 25-го до 45-го размера. Стоимость - 350 рублей.

Цена билетов: будни утром и днем от 250 рублей, вечером и в выходные - 300-450 рублей, дети от 3 до 7 лет бесплатно.

- Елагин Остров

Большой каток, площадью четыре тысячи квадратных метров. В этом году он платный, но пару бесплатных часов все-таки оставили - с 9.00 до 11.00. По центру ледовой площадки установили большую елку, зажгли гирлянды и сделали световые проекции.

31 декабря каток работает до 19.00. 1 января открывается в 14.00 и дальше работает по режиму праздничных дней.

Цена билетов: 12.00-15.00 - 300 рублей, 16.00-23.00 - 400 рублей.

- Конюшенная площадь

Здесь праздничный каток открыли впервые. Покатушки по сеансам, пускают при наличии QR-кода. Здесь петербуржцы смогут не только покататься, но и посмотреть представление - спектакль «Золушка». Вот расписание: 1 января - 19.00, 2 января - 14.30, 17.30, 3 января - 14.30, 17.30, 4 января - 14.30,17.30, 5 января - 14.30, 17.30, 6 января - 14.30, 7 января - 16.00, 17.30, 8 января - 14.00, 19.00, 9 января - 14.30, 17.30.

Цена билетов: в будни 11.00-19:00 - 250 рублей, в праздничные и выходные в это же время - 300 рублей; в будни 19.00-22.00 - 400 рублей, в праздничные и выходные в это же время - 500 рублей.