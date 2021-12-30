Поздравление с риском для жизни: В Петербурге перед Новым годом заметили Дед Мороза-альпиниста

Рекордная высота, покоренная Евением Егоровым - 25 этажей. Фото: из архива героя публикации

Праздник – дело такое. Закроешь дверь на замок – он проникнет в окно. Особенно если праздник доставляет Евгений Егоров – профессиональный промышленный альпинист и один из самых «высотных» Дедов Морозов Петербурга. Вот уже на протяжении семи лет он радует детей по всему городу, спускаясь к ним с крыш в костюме главного зимнего волшебника. И каждый год обещает себе прекратить – уж слишком это тяжело и опасно. Но каждый год все равно возвращается к любимому делу – сердце зовет.

В роли Снегурочки для Евгения выступает его жена Алена. Фото: из архива героя публикации

Поговорить с самим Евгением мы так и не смогли – волшебство волшебством, а основную работу еще никто не отменял. Зато раскрыть все секреты «высотного мастерства» «Комсомолке» согласилась его Снегурочка и по совместительству жена Алена.

- На самом деле идея поздравлять детей с Новым годом через окошко появилась практически случайно, - смеется она. – Как-то лет семь назад мы устроили такое небольшое представления для наших собственных детей – их у нас тогда было двое. Потом показали фото друзьям, они впечатлились, попросили устроить то же самое для них. Друзья рассказали своим друзьям, те свои – так и пришла популярность. Мы даже придумали легенду: будто бы дедушке негде было припарковать свои сани, так что он оставил их на крыше.

По словам самого Евгения, работать высотным Дедом Морозом намного сложнее, чем обычным промышленным альпинистом. Фото: из архива героя публикации

Работать «высотным Дедом Морозом», по признанию самого Евгения, намного сложнее, чем просто промышленным альпинистом. Во-первых, альпинисты во время спуска сидят на специальной «сидушке». А вот Дед Мороз такого удовольствия лишен, потому что громоздкую сидушку не спрячешь под шубой, а в образе важна достоверность – для детей же делается. Во-вторых, само облачение зимнего волшебника при работах на высоте способно доставить проблем.

- У нас обычно такая схема: я в костюме Снегурочки захожу в квартиру как положено, через дверь, встречаю детей, мы с ними поем какие-то песенки, читаем стишки и зовем Деда Мороза, - рассказывает Алена. – И в окне появляется Женя. Все тайминги у нас просчитаны до секунды: мы заранее знаем, сколько времени нужно, чтобы закрепиться на крыше, сколько займет спуск и так далее. И вот однажды мы в одной квартире зовем дедушку… а Жени нет. Зовем еще раз – тот же результат. Хотя по времени он уже давно должен был спуститься.

Чтобы попасть на крышу, даже Деду Морозу нужно разрешение коммунальных служб. Иногда на то, чтобы его получить, требуется две-три недели. Фото: из архива героя публикации

В итоге, вспоминает Алена, Деда Мороза она вместе с детьми прождала лишние пятнадцать минут – и за это время у нее от полной неизвестности и страха за мужа явно прибавилось седых волос. Оказалось, все это время он воевал с искусственной бородой, которая запуталась в лебедке.

- Женя каждый год говорит, что все, он работал Дедом Морозом в последний раз, - признается наша героиня. – Слишком опасно и сложно. Но все равно возвращается к этому делу – наверное, сердце зовет. Да и миссия у нас, можно сказать, особенная: очень часто родители приглашают нас, чтобы их дети снова поверили в чудо. Бывает такое: кто-то в школе сказал, что Деда Мороза нет, и ребенок расстроился. А тут – такое оригинальное поздравление. Вы бы видели, какими глазами в эти моменты на Женю смотрят! Правда, в этом году мы и правда сделали перерыв – у нас родился третий ребенок! Так что сейчас все силы мамы и папы уходят на него, ни на что другое их просто не остается.

Иногда родители специально зовут Евгения, чтобы их дети снова поверили в новогоднее чудо. Фото: из архива героя публикации

КСТАТИ

Если обычный, «земной» Дед Мороз может просто зайти в любую квартиру, и никто ему не указ, то Деду Морозу «высотному», чтобы поздравить детей через окно, нужно сначала получить разрешение от ТСЖ или управляющей компании. ТСЖ, по словам Алены Егоровой, чаще всего идут навстречу – благо, у ее супруга есть все необходимые документы и лицензии, подтверждающие его альпинистские навыки. А вот с управляющими сложнее – от них, как правило, приходят отказы.

Крыша крыше – тоже рознь. В районах новостроек альпинисту раздолье – там есть и специальные крепления и даже подсветка, чтобы было удобнее работать. А вот в старом фонде, особенно в центре, о таком не приходится и мечтать.