«Комсомолка» подарила маленькому петербуржцу праздник с Дедом Морозом

Маленький Лев получил от волшебника конструктор и пластилин. Фото: предоставила Луиза Терешина

Кто не мечтает, чтобы его в Новый год поздравил сам Дедушка Мороз. Но поскольку волшебник из Великого Устюга может не успеть лично вручить подарок каждому ребенку и взрослому, наше издание вызвалось ему помочь. Во время праздничного марафона «Техноелка» на радио «Комсомольская правда» (92,0 FM) мы разыграли приз – к победителю до 31 декабря придет в гости любимый старичок.

В эфир дозвонилась постоянная читательница Луиза Терешина и выиграла. 29 декабря в гости к семье Терешиных пришел дед Мороз.

Мальчик обрадовался, когда увидел Деда Мороза. Фото: предоставила Луиза Терешина

Больше всех волшебника с мешком подарков ждал трехлетний Лев, сын Луизы. Он даже приготовил песенку.

- Сын очень ждал. Мы ему сказали заранее, что к нам придет Дедушка Мороз. Когда он его увидел, Лев был счастлив. Он спел дедушке песню. А еще одну сочинил на ходу, - радостно рассказывает победительница. – Сынок хотел увидеть под елкой конструктор, его и подарили. Но больше всего обрадовался набору пластилина.

Но кроме маленького Льва волшебника ждали все остальные члены семьи: Луиза, ее супруг и две бабушки. Пусть еще Терешиных не успела нарядить елку, но праздничному настроению это не помешало. Хороводы водили все.

«Комсомольская правда» поздравляет своих читателей с Новым годом и желает, чтобы волшебство приходило в ваш дом круглый год.