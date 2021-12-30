МЧС опубликовало список площадок для запуска фейерверков и салютов на Новый год 2022 в Санкт-Петербурге

Запускать салюты и фейерверки можно только на 28 площадках. Фото: Артем КИЛЬКИН

На календаре 30 декабря, а это значит, что до любимых всеми новогодних праздников остается лишь пара дней. И, конечно, они не обойдутся без грохота пиротехники. «Комсомолка» публикует список площадок для запуска фейерверков и салютов на Новый год 2022 в Санкт-Петербурге. А в МЧС предупреждают, что в других местах этого делать нельзя.

- Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу поздравляет всех с наступающим Новым годом и Рождеством! И желает, чтобы праздничные дни прошли весело и, главное, безопасно! - сообщает пресс-служба экстренного ведомства.

Всего по городу расположено 28 мест для безопасного запуска фейерверков и салютов:

1. Свободная территория между домами № 14 и № 20 по Искровскому пр. (Парк строителей)

2. На свободной территории аллеи у дома № 9 по ул. Прибрежная

3. Центральная аллея (Батарейная дорога) Приморского парка Победы (площадь у фонтана), Крестовский пр., д. 23

4. Парковка парка «Дубки» г. Сестрорецк, Дубковское ш., д. 42

5. Площадь Свободы г. Сестрорецк, площадь Свободы, д. 1

6. Банковская площадь г. Зеленогорск, пр. Ленина, д. 20, лит А

7. Пляж «Детский» п. Ушково, Приморское ш., д. 628

8. Сад на Неве, Смольная набережная, д.12

9. Берег Парка культуры и отдыха г. Колпино на острове Чухонка

10. г. Пушкин, сквер напротив здания по адресу: ул. Магазейная, д. 42

11. Земельный участок, ограниченный Цитадельским шоссе, ул. Литке и зданием ФОК г. Кронштадт, ул. Литке, д.10

12. Свободная территория, расположенная с северной стороны от ул. Нижняя дорога на перекрестке ул. Нижняя дорога, Стрельнинская ул., Сосновая аллея п. Стрельна

13. Сквер, ограниченный улицами Разводная, Озерковая, Самсоньевским водоводом и Эрлеровским бульваром, со стороны ул. Озерковая г. Петергоф

14. Свободная территория, расположенная с юго-восточной стороны пересечения ул. Ботанической и ул. Шахматова г. Петергоф

15. Участок восточнее Ропшинского ш. в сторону КАД г. Петергоф

16. Свободная территория, расположенная с юго-восточной стороны пересечения ул. Федюнинского и Ораниенбаумского проспекта г. Ломоносов

17. Парк «Озеро Долгое», вдоль Ольховой улицы между улицей Маршала Новикова и проспектом Королева

18. Южно-Приморский парк, площадка у фонтанного комплекса в 70 м и от Петергофского шоссе и 160 м от ул. Доблести

19. Парк 300-летия образования Красного Села, ул. Освобождения, напротив д. 25

20. Пионерский парк

21. Муринский парк

22. Морская набережная за гостиницей «Прибалтийская»

23. Парк «Декабристов»

24. Парк Авиаторов, Новоизмайловский проспект, дом 11

25. Пулковский парк (Парк Городов Героев), Московскоге ш., д.1

26. Сквер между ул. Бухарестской и Загребским бульваром

27. Парк Интернационалистов

28. Парк Героев-Пожарных.

И, конечно, запускать пиротехнику надо с соблюдением всех норм безопасности и только взрослым.