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Экономика30 декабря 2021 13:15

Росстат назвал продукты, сильнее всего подорожавшие в Петербурге к Новому году

В список попали самые простые продукты, без которых трудно представить даже обычный стол
Юлия СТАЛИНА
Юлия СТАЛИНА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
«Королевой» продуктовой инфляции внезапно стала… свекла.

«Королевой» продуктовой инфляции внезапно стала… свекла.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Что может сильнее всего испортить настроение перед Новым годом? Конечно, беготня по магазинам и цифры на ценниках. В Росстате вычислили «королей» и «королев» продуктовой инфляции - на этот раз в список попали самые простые продукты, без которых трудно представить себе не только новогодний, но и обычный стол.

По данным Росстата на конец декабря, за 2021 год инфляция в Петербурге выросла почти вдвое - с 8% до 15,1%. На протяжении 12 месяцев в списках самых подорожавших продуктов уверенно лидировала морковь. Но в абсолютные победители она так и не выбилась, подорожав на 33,49% - с 45 до 65 рублей за килограмм.

А вот «королевой» продуктовой инфляции внезапно стала… свекла. Причем все прочие позиции она обошла с большим отрывом: подорожание составило 62%. В переводе на реальные цены это более 40 рублей за килограмм.

Следом идут капуста и картофель - так что под вопросом на праздничном столе оказываются не только голубцы (если вы их вдруг готовите), но и селедка под шубой. По данным Росстата, второй по популярности новогодний салат вырос в цене на 34,5%. Опередить «шубу» смогли - спасибо скажите капусте - только голубцы: плюс 30% по сравнению с прошлым годом.

Не избежали подорожания и продукты, которые традиционно считаются самыми бюджетными: курица и печень. Они выросли в цене на 21% и 24% соответственно.

На конец декабря, за 2021 год инфляция в Петербурге выросла почти вдвое - с 8% до 15,1%.

На конец декабря, за 2021 год инфляция в Петербурге выросла почти вдвое - с 8% до 15,1%.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

КОМПЕТЕНТНО

Артем Голубев, кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики Северо-Западного института управления РАНХиГС:

- Не думаю, что в Петербурге по сравнению с другими регионами продукты дорожают как-то по-особенному. Если какие-то различия и наблюдаются, то только в краткосрочной перспективе. В целом же есть общая тенденция к росту цен, которую мы наблюдали во всем мире последние полгода. Дополнительный фактор - урожайность. Если она осталась такой же, как и в прошлом году, то неудивительно, что цены на овощи взлетели. Обычно так и бывает: эффект от нового урожая проходит в районе ноября, и стоимость продуктов подрастает к декабрю. Кроме того, в России высокая конкуренция, а за время пандемии с рынка могли уйти некоторые продавцы-производители, что также негативно сказалось на общей ценовой политике.

Что же касается подорожания курицы и печени, то здесь, на мой взгляд, основная причина в закредитованности населения. Люди набрали в прошлом году дорогой техники, например, телефонов - а теперь стараются ужаться в тратах: покупают курицу вместо более дорогой говядины. А раз спрос вырос - выросли и цены.

КОНКРЕТНО

Что сильнее всего подорожало в 2021 году?

Свекла - 22,3% (2020), 65,22% (2021)

Капуста - 15,7% (2020), 55% (2021)

Морковь - 12,3% (2020), 33,49% (2021)

Курица - 15% (2020), 21,98% (2021)

Экономика: ДЕНЕЖКИНовый год 2022 в Петербурге