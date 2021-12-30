Росстат назвал продукты, сильнее всего подорожавшие в Петербурге к Новому году

«Королевой» продуктовой инфляции внезапно стала… свекла. Фото: Артем КИЛЬКИН

Что может сильнее всего испортить настроение перед Новым годом? Конечно, беготня по магазинам и цифры на ценниках. В Росстате вычислили «королей» и «королев» продуктовой инфляции - на этот раз в список попали самые простые продукты, без которых трудно представить себе не только новогодний, но и обычный стол.

По данным Росстата на конец декабря, за 2021 год инфляция в Петербурге выросла почти вдвое - с 8% до 15,1%. На протяжении 12 месяцев в списках самых подорожавших продуктов уверенно лидировала морковь. Но в абсолютные победители она так и не выбилась, подорожав на 33,49% - с 45 до 65 рублей за килограмм.

А вот «королевой» продуктовой инфляции внезапно стала… свекла. Причем все прочие позиции она обошла с большим отрывом: подорожание составило 62%. В переводе на реальные цены это более 40 рублей за килограмм.

Следом идут капуста и картофель - так что под вопросом на праздничном столе оказываются не только голубцы (если вы их вдруг готовите), но и селедка под шубой. По данным Росстата, второй по популярности новогодний салат вырос в цене на 34,5%. Опередить «шубу» смогли - спасибо скажите капусте - только голубцы: плюс 30% по сравнению с прошлым годом.

Не избежали подорожания и продукты, которые традиционно считаются самыми бюджетными: курица и печень. Они выросли в цене на 21% и 24% соответственно.

На конец декабря, за 2021 год инфляция в Петербурге выросла почти вдвое - с 8% до 15,1%. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

КОМПЕТЕНТНО

Артем Голубев, кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики Северо-Западного института управления РАНХиГС:

- Не думаю, что в Петербурге по сравнению с другими регионами продукты дорожают как-то по-особенному. Если какие-то различия и наблюдаются, то только в краткосрочной перспективе. В целом же есть общая тенденция к росту цен, которую мы наблюдали во всем мире последние полгода. Дополнительный фактор - урожайность. Если она осталась такой же, как и в прошлом году, то неудивительно, что цены на овощи взлетели. Обычно так и бывает: эффект от нового урожая проходит в районе ноября, и стоимость продуктов подрастает к декабрю. Кроме того, в России высокая конкуренция, а за время пандемии с рынка могли уйти некоторые продавцы-производители, что также негативно сказалось на общей ценовой политике.

Что же касается подорожания курицы и печени, то здесь, на мой взгляд, основная причина в закредитованности населения. Люди набрали в прошлом году дорогой техники, например, телефонов - а теперь стараются ужаться в тратах: покупают курицу вместо более дорогой говядины. А раз спрос вырос - выросли и цены.

КОНКРЕТНО

Что сильнее всего подорожало в 2021 году?

Свекла - 22,3% (2020), 65,22% (2021)

Капуста - 15,7% (2020), 55% (2021)

Морковь - 12,3% (2020), 33,49% (2021)

Курица - 15% (2020), 21,98% (2021)