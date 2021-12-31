Гадаем с символом 2022 года: Что предсказала Петербургу тигрица Виола из Ленинградского зоопарка

Годовалая амурская тигрица Виола, как настоящая кошка, любит картонные коробки. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Год тигра стоит на пороге и уже рычит нам в окно. Но жуть как интересно, чего же он нам принесет: может быть много денег или, например, новые станции метро в Петербурге? А кто как не символ года – тигр - знает, что нас ждет в 2022-ом. «Комсомолка» отправилась в Ленинградский зоопарк за предсказаниями к полосатой гадалке по имени Виола.

СЫТЫЙ ОРАКУЛ-ТОЧНЫЙ ОРАКУЛ

Годовалая амурская тигрица Виола, как настоящая кошка, любит картонные коробки. Только не сидеть в них, потому что девочка она большая, а разрывать. Вот и мы принесли ей в качестве даров любимые игрушки.

Все, кто желает увидеть новые станции метро в Петербурге, придется подождать. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Кстати, о чем спрашивать предсказательницу, решали недолго – на повестке больные мозоли любого петербуржца: коронавирус, пробки, погода, метро. Ну и щепоточку счастья и удачи добавили.

Перед гаданием нашего оракула Виолу покормили, так что она точно не ошибется.

- Новогоднего ужина у тигров не будет. Вряд ли им понравятся традиционное оливье, заливное или сельдь под шубой. Так что обед по расписанию. Сытый оракул, самый точный - уточняет Елена Ситникова, специалист по связям с общественностью Ленинградского зоопарка.

Коробку с предсказанием о теплом лете Виола утащила в свою спальню. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

КОНЕЦ КОР-Р-Р-РОНВИРУСУ

Приступим к самому главному - к гаданию.

Одна коробка у нас с предсказаниями «конец эпидемии коронавируса», «аномальные снегопады», «зарплаты растут, а цены падают» и «счастье всем даром».

Вторая коробка: «озеленят центр Петербурга», «строительство метро», «аномально жаркое лето» и «пробки 0 баллов».

Дары для Виолы поставили под елочку в вольер тигрицы. Полосатая гадалка как только вышла на свои владения, важно гуляла пока не увидела подарки.

Тигрица даже усом не моргнула и прыгнула на коробку с «концом пандемии». Видимо и ей тоже уже надоело…Хотя, как говорят сотрудники зоопарка, все животные у них привиты!

Судя по выбору Виолы, в 2022-ом году нас ждут высокие зарплаты, но вместе с деньгами на наши головы упадет еще и аномальный снегопад.

Всем, кто болел за строительство метро, тоже не стоит унывать. Наша гадалка после того, как за секунду разорвала первую коробку, принялась за вторую. Да еще и утащила ее к себе в логово, где сначала облизала, а потом разделалась с ней. А может потому что в этом же предсказании было еще жаркое лето, а кошечки любят тепло.

Судя по выбору Виолы, в 2022-ом году нас ждут высокие зарплаты. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Видимо, с новыми станциями метро в Петербурге придется немного потерпеть. Тигрице виднее, - добавляет Елена.

К слову, повышенное внимание к Виоле приковано не только со стороны журналистов. Увидеть символ года накануне праздников решили и все остальные. Елена Ситникова рассказывает, что в последние две недели у вольера полосатой красавицы бывает не протолкнуться!

Сам Ленинградский зоопарк будет работать все праздники по обычному режиму с 10:00 до 17:00.