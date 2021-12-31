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Дом. Семья31 декабря 2021 8:45

Гадаем с символом 2022 года: Что предсказала Петербургу тигрица Виола из Ленинградского зоопарка

Полосатая гадалка стремительно сделала свой выбор
Юлия СТАЛИНА
Юлия СТАЛИНА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Годовалая амурская тигрица Виола, как настоящая кошка, любит картонные коробки.

Годовалая амурская тигрица Виола, как настоящая кошка, любит картонные коробки.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Год тигра стоит на пороге и уже рычит нам в окно. Но жуть как интересно, чего же он нам принесет: может быть много денег или, например, новые станции метро в Петербурге? А кто как не символ года – тигр - знает, что нас ждет в 2022-ом. «Комсомолка» отправилась в Ленинградский зоопарк за предсказаниями к полосатой гадалке по имени Виола.

СЫТЫЙ ОРАКУЛ-ТОЧНЫЙ ОРАКУЛ

Годовалая амурская тигрица Виола, как настоящая кошка, любит картонные коробки. Только не сидеть в них, потому что девочка она большая, а разрывать. Вот и мы принесли ей в качестве даров любимые игрушки.

Все, кто желает увидеть новые станции метро в Петербурге, придется подождать.

Все, кто желает увидеть новые станции метро в Петербурге, придется подождать.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Кстати, о чем спрашивать предсказательницу, решали недолго – на повестке больные мозоли любого петербуржца: коронавирус, пробки, погода, метро. Ну и щепоточку счастья и удачи добавили.

Перед гаданием нашего оракула Виолу покормили, так что она точно не ошибется.

- Новогоднего ужина у тигров не будет. Вряд ли им понравятся традиционное оливье, заливное или сельдь под шубой. Так что обед по расписанию. Сытый оракул, самый точный - уточняет Елена Ситникова, специалист по связям с общественностью Ленинградского зоопарка.

Коробку с предсказанием о теплом лете Виола утащила в свою спальню.

Коробку с предсказанием о теплом лете Виола утащила в свою спальню.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

КОНЕЦ КОР-Р-Р-РОНВИРУСУ

Приступим к самому главному - к гаданию.

Одна коробка у нас с предсказаниями «конец эпидемии коронавируса», «аномальные снегопады», «зарплаты растут, а цены падают» и «счастье всем даром».

Вторая коробка: «озеленят центр Петербурга», «строительство метро», «аномально жаркое лето» и «пробки 0 баллов».

Дары для Виолы поставили под елочку в вольер тигрицы. Полосатая гадалка как только вышла на свои владения, важно гуляла пока не увидела подарки.

Тигрица даже усом не моргнула и прыгнула на коробку с «концом пандемии». Видимо и ей тоже уже надоело…Хотя, как говорят сотрудники зоопарка, все животные у них привиты!

Судя по выбору Виолы, в 2022-ом году нас ждут высокие зарплаты, но вместе с деньгами на наши головы упадет еще и аномальный снегопад.

Всем, кто болел за строительство метро, тоже не стоит унывать. Наша гадалка после того, как за секунду разорвала первую коробку, принялась за вторую. Да еще и утащила ее к себе в логово, где сначала облизала, а потом разделалась с ней. А может потому что в этом же предсказании было еще жаркое лето, а кошечки любят тепло.

Судя по выбору Виолы, в 2022-ом году нас ждут высокие зарплаты.

Судя по выбору Виолы, в 2022-ом году нас ждут высокие зарплаты.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Видимо, с новыми станциями метро в Петербурге придется немного потерпеть. Тигрице виднее, - добавляет Елена.

К слову, повышенное внимание к Виоле приковано не только со стороны журналистов. Увидеть символ года накануне праздников решили и все остальные. Елена Ситникова рассказывает, что в последние две недели у вольера полосатой красавицы бывает не протолкнуться!

Сам Ленинградский зоопарк будет работать все праздники по обычному режиму с 10:00 до 17:00.

Живой уголокКАРТИНА ДНЯ