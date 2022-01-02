«Гонораров хватило на поездку всей семьей в Болгарию»: Как снималась киносказка «Новогодние приключения Маши и Вити»

Легендарное кино, до сих пор собирающее у экранов сотни тысяч зрителей, вышло 46 лет назад. Фото: из архива героев публикации

Уже совсем скоро мы всей страной сядем смотреть самый новогодний, самый волшебный и зимний фильм из всех, которые только были сняты в СССР… Кто сказал «Ирония судьбы»? Нет, мы говорим о «Новогодних приключения Маши и Вити» - киносказке, вышедшей в прокат в 1975 году и мигом ставшей всенародным хитом. «Комсомолка» рассказывает, как снималось легендарное кино. Как сложились судьбы актеров, исполнивших главные роли? Сколько в середине семидесятых составлял «детский гонорар»? Почему играть Бабу Ягу интереснее, чем Снегурочку? Об этом и многом другом – читайте в нашем материале.

Никто и не предполагал, что картина станет всенародным хитом. Фото: из архива героев публикации

«НА ПРОБАХ СПЕЛА «ШАЛАНДЫ, ПОЛНЫЕ КЕФАЛИ...»

Наверное, никто не будет спорить с тем, что «Новогодние приключения…» получили такое признание не в последнюю очередь благодаря

- Дело в том, что как раз в этом возрасте я жила в Павловске, у бабушки с дедушкой, - вспоминает Наталья Симонова. – Моя мама как раз писала диссертацию по философии, так что я был полностью на их попечении. И так получилось, что никаких приличных стихов и песенок я не знала – даже в «Лесу родилась елочка», представляете?

Поэтому когда мама решила отвезти маленькую Наташу на пробы в «Ленфильм» (сейчас бы это назвали кастингом), никто ни на что особо не рассчитывал.

- Мы отстояли длиннющую очередь, - смеется наша героиня. – С умными девочками и мальчиками из театральных и музыкальных школ. Которые пели и умели играть на музыкальных инструментах. Я, повторюсь, не умела ничего. Поэтому пока кто-то повторял стихи или танцевальные номера, я просто спала на стульчиках.

Для "Вити" роль в киносказке стала четвертой в жизни. Фото: из архива героев публикации

Юрий Нахратов открыл свою фирму по продаже компьютерной техники. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Наконец спустя три часа очередь дошла и до Наташи. Режиссер картины Геннадий Казанцев – нашей собеседнице он запомнился похожим на Деда Мороза – вызвал ее к себе и спросил: «ну, что ты, девочка, знаешь?»

- Я в ответ заявила, что все ему сейчас покажу, но только если он пообещает ничего не рассказывать маме, - рассказывает Наталья Симонова. – А когда он пообещал, села на стульчик, взяла гитару и, изображая, будто играю, затянула «Шаланды, полные кефали»! Всю до конца.

Сказать, что Геннадий Сергеевич был таким поворотом удивлен – значит, ничего не сказать. Дослушав, он попросил юную актрису спеть что-нибудь еще.

- И тут я вспомнила, нашу дворовую песенку, - признается наша героиня. – Помните, была такая у Валентина Толкуновой: «Стою на полустаночке в цветастом полушалочке»? Вот мы ее нашей ребятской компанией переделали: «Стою на остановочке, в кармане поллитровочка». Ну и ее тоже спела. А потом меня еще и попросили станцевать – ну а я, недолго думая, пригласила на танец самого Казанцева.

Наталью Симонову и сейчас можно увидеть на сцене - она играет в камерном театре в Татарском переулке. Фото: Соцсети

«ПОСТОЯННО СИДЕЛ В УГОЛКЕ И ЧИТАЛ УМНЫЕ КНИЖКИ»

В общем, пробы маленькая Наташа – к огромному удивлению мамы – прошла блестяще, настолько точно она попала в образ главной героини, задуманный режиссером. А вот ее партнеру по съемочной площадке – Юрию Нахратову, сыгравшему мальчика Витю – пробы не стали устраивать вовсе.

- На тот момент я уже снимался в кино, - поделился с «Комсомолкой» Юрий Валентинович. – В пять лет сыграл в небольшом эпизоде в «Денискиных рассказах» с Валентином Смирнитским и Спартаком Мишулиным. Мама услышала по радио, что объявляются пробы, привела меня на студию, ну а дальше все само собой сложилось. Если честно, первые свои киноработы я помню не очень хорошо – маленький ребенок, чего вы хотите. Ну и серьезным занятием это, конечно, трудно было назвать – я просто где-то бегал, во что-то играл и так далее.

К восьми годам Юрий Нахратов появился на экране еще дважды: в «Открытой книге» с Людмилой Чурсиной и короткометражке «Подзорная труба». Так что на «Ленфильме» на момент подбора актеров «Маши и Вити» его уже хорошо знали и держали на карандаше.

- Вы бы видели, какой Юрочка был серьезный! – со смехом вспоминает Наталья Симонова. – В перерывах между дублями его было не вытащить ни поиграть, ни побегать. Он все время сидел где-то в стороночке и читал журнал «Наука и жизнь».

Режиссер Игорь Усов с актерами-детьми старался вести себя максимально мягко - а вот на взрослых мог и прикрикнуть. Фото: из архива героев публикации

Поэтому самой маленькой Наташе приходилось искать себе друзей среди взрослых. Одним из них стал Николай Боярский – родной дядя Михаила Сергеевича Боярского, сыгравший в картине Кащей Бессмертного. Даже спустя 46 лет Наталья Симонова вспоминает его с огромной теплотой и любовью.

- В перерывах между съемками мы ходили с дядей Колей вдвоем по павильонам «Ленфильма», и он рассказывал мне длинные сказки про Синюю бороду, - рассказывает актриса. – А по соседству с «Приключениями Маши и Вити» снималась «Синяя птица» с Элизабет Тейлор. Ее саму я не видела, зато успела познакомиться с Георгием Вициным! Однажды он вышел из своего павильона и лег отдыхать на большую русскую печку – декорацию, стоявшую перед входом в наш. Его попытались согнать, спросили «а дома вы тоже на печке спите?». А он невозмутимо ответил: «Нет, на клопах».

А вот у Юрия Нахратова о съемках в «Приключения Маши и Вити» остались свои – ничуть не менее теплые и удивительные – воспоминания.

- Я помню, у нашего пиротехника стоял сундучок со всяким оборудованием, - рассказывает он. – Сундучок запирался на кодовый замок. Так вот я в восемь лет ухитрился этот замок вскрыть. Подобрал код. Как догадался, что нужно сделать? Да вычитал в «Науке и жизни»! Пиротехник, кстати, даже не рассердился – наоборот, оценил. И даже дал мне подержать зажженный фальшфейер.

Борис Смолкин признается: для него роль в детской киносказке оказалась неожиданно сложной. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вообще, признается Юрий Нахратов, несмотря на множество веселых историй и воспоминаний, сами съемки были делом серьезным. Поблажек маленьким актерам в плане нагрузок и продолжительности съемочного дня никто особо не делал. На них разве что никогда не повышали голос – а вот на взрослых режиссер Игорь Усов, сменивший Геннадия Казанцева, порою мог и прикрикнуть.

ЖИЗНЬ В АТМОСФЕРЕ СКАЗКИ

Зато вот уж кому на съемках точно пришлось тяжело, так это Борису Смолкину, сыгравшему Старичка-Лесовичка.

- Вы знаете, я всю свою роль – небольшую, но, скажем так, выразительную – висел на дереве, - поделился с нами Заслуженный артист России. – Меня вешали на пожарном ремне, и я висел. Смену. Можете себе представить? А еще в советские времена очень ценился труд работников – такелажников, кабельщиков и так далее. Поэтому даже когда объявляли обед, снимать меня никто не спешил! И я продолжал висеть. Ко мне подбегали сердобольные гримеры, помощники режиссера, кормили меня какими-то сосисками – ну, чем могли дотянуться, тем и кормили. Так что это только кажется, что детская сказка, ничего сложного. На самом деле – более чем серьезная и сложная работа.

При этом, по словам Бориса Смолкина, на этапе съемок никто даже и представить себе не мог, что фильм станет народным хитом и даже спустя 46 лет будет все так же собирать у экранов сотни тысяч зрителей.

Валентина Кособуцкая признается: играть Бабу Ягу намного интереснее, чем Снугрочку. Фото: из архива героев публикации

Сейчас Валентина Кособуцкая служит в Санкт-Петербургском театре музыкальной комедии. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Я договор на эту картину подписывал на вокзале! – признается наш собеседник. – Я уезжал на гастроли, и кто-то – по-моему, один из помощников режиссера – прибежал туда, и я подписывал договор, уже одной ногой стоя в поезде. Но вот видите, как получилось. Откуда такая любовь? Ну, во-первых, замечательная компания актеров – Михаил и Николай Боярские, Георгий Штиль, Валентина Кособуцкая. Во-вторых… наверное, тема такая получилась. Попали в нерв времени, угадали, что всех волнует. Ведь 1975 год – это, я вам напомню, год, когда появился первый персональный компьютер! А у нас вышла такая вот сказка на стыке «магии» и «технологии».

А вот, например, Заслуженная артистка России и звезда Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии Валентина Кособуцкая – в жизни, кстати, записная красавица – воплотила в самой хитовой киносказке СССР роль Бабы Яги. И вполне этим довольна!

- Я всегда считала, что Бабу Ягу играть куда интереснее, чем Снегурочку, - рассказала артистка «Комсомолке». – Ну что там эта Снегурочка? Сугубо положительный персонаж, творит чудеса, ходит в красивом платье, с искусственной косой. А вот Баба Яга – совсем другое дело!

У одной из самых известных (и уж точно одной из самых любимых!) Бабок-Ежек Советского союза, к слову, свое объяснение феноменальной популярности «Приключений Маши и Вити».

- Это был 1975 год, мы все – молодые, кое-кто только-только окончил театральное, - с теплотой вспоминает она. – Понимаете, мы даже как-то и не задумывались о том, что снимаемся в большом кино, не воспринимали все происходящее как работу. Для нас это была веселая игра, веселая и органичная. Наверное, вот эта вот легкость и хорошая несерьезность и заставили зрителей влюбиться в этот фильм.

Накануне Нового года "Комсомолка" собрала героев фильма на большом радиомарафоне "Техноелка". Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Судьбу самых юных актеров «Новогодние приключения Маши и Вити» перевернули с ног на голову.

- Когда я 1 сентября пришла в школу, меня приветствовал весь класс! – рассказывает Наталья Симонова. – Все хотели сидеть со мной за одной партой, мальчики спорили за право донести мой портфель до дома. Да что там – меня и сейчас, бывает, узнают на улицах. Хотя сколько прошло времени – подумать страшно.

Конечно, за все свои старания Маша и Витя получили причитающиеся гонорары. Сколько – ни Наталья Симонова, ни Юрий Нахратов точно не помнят, но по меркам середины семидесятых деньги были, судя по всему, весьма значительными.

- Ко мне после съемок подошла мама и сказала: «Наташа, вот твои деньги, ты их заработала, так что выбирай, на что мы их потратим», - смеется актриса. – Я выбрала поездку в Болгарию всей семьей.

Схожая история, кстати, произошла и с Юрием Нахратовым – только он поехал с мамой не в Болгарию, а в Москву. Для восьмилетнего Юры этот визит в столицу стал первым в жизни.

Но, увы, ни у Маши, ни у Вити с актерской карьерой не сложилось. Для Юрия Нахратова «Новогодние приключения…» стали последней кинолентой, почему – он то ли и в самом деле не знает, то ли просто не хочет рассказывать.

Кащей Бессмертный, сыгранный Николаем Боярским, в жизни оказался добрейшим и милейшим человеком - в перерывах между съемками он все время рассказывал Наталье Симоновой сказки. Фото: из архива героев публикации

- Поступали какие-то предложения, но ничего серьезного, - пожимает плечами наш собеседник. – Хотя, если честно, по большому кино я скучаю. И если бы была возможность – обязательно бы вернулся на съемочную площадку.

Сейчас у Юрия (вернее, конечно, давно уже Юрия Валентиновича) своя фирма по продаже компьютеров и компьютерной техники. Он женат, воспитывает сына. Старую сказку, конечно, пересматривает, но без особого трепета – те времена, увы, давно прошли.

Наталья Симонова в кино снималась еще трижды – вплоть до пятнадцати лет. Последней ее работой стала небольшая, но важная роль в фильме «Высокая проба» - у того же режиссера, Игоря Усова. Потом предложения стали поступать реже, а потом и вовсе прекратились. Почему – она не знает до сих пор. Говорит, скорее всего, просто выросла.

- Я поступала в ЛГИТМиК - Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии – и даже отучилась там два года, - вспоминает актриса. – Но потом осознала, что это все-таки не мое и перевелась на философский факультет в СПбГУ.

Дальше – все то же самое: счастливая женитьба, рождение троих детей. Правда, с недавних пор Наталью Симонову в отличие от Юрия Нахратова, снова можно увидеть на сцене – она служит в маленьком камерном театре «АртПространствоЛист» в Татарском переулке и своей судьбой вполне довольна.

- Наверное, это «Приключения Маши и Вити» на меня так повлияли, - с улыбкой признается она. – Я привыкла так жить, с ощущением постоянного чуда – что я всех люблю, меня все любят. По-моему, это самое главное.