Умер протоиерей Николай Гундяев, брат патриарха всея Руси Кирилла и почетный настоятель Спасо-Преображенского собора Петербурга

Умер протоиерей Николай Гундяев / Фото: Глобус Митрополии

В Санкт-Петербурге на 82-м году жизни умер протоиерей Николай Гундяев, почетный настоятель Спасо-Преображенского собора Санкт-Петербурга. Старший брат Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла скончался 30 декабря 2021 года после тяжелой и продолжительной болезни. Об этом сообщает Русская православная церковь.

- После тяжелой продолжительной болезни отошел ко Господу почетный настоятель Спасо-Преображенского собора Санкт-Петербурга, профессор, ректор Ленинградской духовной академии, протоиерей Николай Гундяев, - сообщили в РПЦ.

Отпевание отца Николая состоится 2 января 2022 года. Похороны состоятся на Никольском кладбище Александро-Невской лавры.

Гундяев родился в Ленинграде в 1940 году. Прожил блокаду в осажденном городе. После окончил ленинградскую духовную семинарию.

Был рукоположен митрополитом Ленинградским и Новгородским Никодимом (Ротовым) в 1966 году во диакона, в 1967-м — во пресвитера. В 1971 году удостоен сана протоиерея.

Настоятелем Спасо-Преображенского собора стал с 25 мая 1977 года, где прослужил до 1986 года. Спустя год снова назначен настоятелем храма.