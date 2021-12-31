Новогоднее поздравление губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова 2022 Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Градоначальник Северной столицы Александр Беглов поздравил жителей города с Новым 2022 годом. Всем петербуржцам он пожелал счастья, здоровья и радости; Публикуем официальное новогоднее поздравление губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова 2022.

Дорогие петербуржцы!

Поздравляем вас с Новым, 2022 годом и Рождеством Христовым!

Мы встречаем светлые семейные праздники в кругу родных и друзей. Дарим любовь самым близким и дорогим нам людям. Надеемся на лучшее и твердо верим в свою страну.

Уходящий год был для Северной столицы сложным, но очень продуктивным. На выборах в Законодательное Собрание и Государственную Думу Санкт-Петербург уверенно поддержал нашего Президента, Владимира Владимировича Путина. Его курс на укрепление суверенитета России и повышение эффективности всех государственных институтов.

Мы научились справляться с коронавирусом и работать в условиях эпидемии. В кратчайшие сроки построили 3 стационара-трансформера. Отладили системы ПЦР-тестирования, вызова врача на дом, компьютерной диагностики инфекции, госпитализации больных. Развернули широкую сеть вакцинации и привили почти 3 миллиона горожан.

Общими усилиями мы восстановили петербургскую экономику. По всем ключевым отраслям превышены показатели, достигнутые до пандемии. Петербург впервые получил свыше 800 миллиардов рублей доходов. Мы в 4 раза сократили безработицу. Сумели удержать уровень минимальной зарплаты и реально располагаемых доходов горожан.

При поддержке Президента дан старт ряду крупных проектов, меняющих Петербург. Это Широтная магистраль скоростного движения, всесторонняя модернизация Кронштадта, развитие Санкт-Петербургского транспортного узла. Налоговая перерегистрация «Газпрома» поможет нам ускорить прокладку метро, постройку Большого Смоленского моста через Неву, реализацию других важных планов.

Вместе с партнерами город приступает к расширению аэропорта «Пулково», строительству линии скоростного трамвая «Купчино-Шушары-Славянка», созданию новых современных кампусов для крупнейших петербургских университетов.

Мы продолжаем строить школы и детские сады. Парки и общественные пространства. Новые дома, хорошие дороги и удобные развязки. Введены в эксплуатацию Лиговский путепровод, транспортный обход Красного Села, продолжение Софийской улицы до Колпино, важная для Пушкинского района Сарицкая улица, новые съезды с ЗСД в Приморском районе и другие объекты.

Петербург научился жить в условиях новой нормальности. Мы с успехом провели Петербургский международный экономический форум, матчи Чемпионата Европы по футболу, Главный военно-морской парад страны, бал выпускников «Алые Паруса», другие масштабные мероприятия. Город достойно отметил 800-летие святого благоверного князя Александра Невского и 200-летие Федора Михайловича Достоевского.

Дорогие друзья!

Пусть наступающий 2022 год принесет в дома всех петербуржцев мир и согласие, достаток и семейный уют. Желаем вам крепкого здоровья, оптимизма, удачи во всех делах и начинаниях!