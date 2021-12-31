Дотянитесь до звезд в новогодние каникулы. Фото: Планетарий 1.

Межпланетное пространство над головой и уютные кресла-пуфики по всему помещению бывшего газгольдера на Обводном канале – это отличительные признаки крупнейшего планетария Петербурга и Европы. Размер проекционного купола – 37 метров, и 40 мощных проекторов, объединенных в единую систему, создают фантастическую картину вселенной.

В зимние праздничные дни Планетарий приглашает петербуржцев и гостей города лично посмотреть на уникальный мультимедийный контент, который был создан с привлечением лучших дизайн-студий со всего мира.

Фото: Планетарий 1.

Новогоднюю программу составляют:

1. Фильм планетария №1

Это авторский фильм о перерождении старинного газгольдера в планетарий. А также об образовании вселенной и зарождении солнечной системы.

2. Буран

Узнайте о легендарном советском космическом корабле «Буран», о развитии отечественной космонавтики и о первом полете комплекса «Энергия-Буран».

3. От земли до вселенной

Отправьтесь в путешествие во времени и пространстве – и вы поймете, какой огромный прогресс совершило человечество в исследовании космоса.

4. Призрак вселенной: в поисках темной материи

Погрузитесь в поиск секретов темной материи: что такое большой взрыв, что значит «темная материя» и можно ли ее обнаружить в большом адронном коллайдере.

Фото: Планетарий 1.

5. Розетта

Познакомьтесь с новейшими научными открытиями и узнайте о космической миссии к ядру кометы Чурюмова–Герасименко: можно ли посадить на комету искусственный аппарат и с какими трудностями столкнулись космический аппарат «Розетта» и спускаемый модуль «Филы».

6. Мышата и Луна

Самые маленькие любители космоса вместе с мышатами Пипом и Скрипом ответят на вопрос: кто же ест светящийся по ночам лунный сыр? Полнокупольный мультфильм в легкой и веселой форме расскажет детям о научных фактах.

Фото: Планетарий 1.

КОНКРЕТНО

Адрес Планетария 1: набережная Обводного канала, 74ц

Время работы: 10:00 – 22:00

Билеты можно приобрести на сайте.