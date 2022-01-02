Ковид-ограничения в Санкт-Петербурге на 2 января 2022 года: что закрыто и что будет работать

Ковидные ограничения в Петербурге со 2 января Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Новые ковид-ограничения в Санкт-Петербурге на 2 января 2022 года вступили в силу. Теперь жизнь Северной столицы сильно изменится. Посещать общественные места смогут только привитые жители и гости города, либо те, у кого есть справки о том, что они не заражены. Со 2 января документ об иммунизации придется предъявлять еще в кафе и непроводольственных магазинах.

Начиная со 2 января 2022 года в Санкт-Петербурге начнут действовать QR-коды для посещения кафе, ресторанов, баров, любых точек общественного питания, за исключением производственных столовых, вокзалов и аэропорта.

Также сертификаты о вакцинации или ПЦР-тесты не старше 48 часов понадобятся для всех магазинов, кроме аптек, автозаправок, продовольственных магазинов, магазинов, продающих товары первой необходимости, и магазинов, не имеющих зала обслуживания.

Напомним, что кроме QR-кода у посетителей могут также попросить документ, удостоверяющий личность. Для этого подойдет паспорт или водительские права.

Ранее сертификаты уже были введены в театрах, музеях, цирках, концертных и выставочных залах, кинотеатрах, домах отдыха, гостиницах, бассейнах, фитнес-центрах, спортивных залах, развлекательных заведениях и при проведении церемонии торжественной регистрации брака.

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