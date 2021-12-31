Писатель-сатирик Семен Альтов: Завела меня в подвал и заставила снять штаны

Писатель-сатирик Семен Альтов: Завела меня в подвал и сказала: «Снимай штаны» Фото: Борис КУДРЯВОВ

Заслуженный деятель искусств, писатель-сатирик Семен Альтов пришел в студию Радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге (92.0 FM), чтобы подвести итоги уходящего года. А заодно рассказал о сексуальном воспитании в советские время, о неверие в гороскопы и надежде на лучшее.

Злободневность – не мое

- Добрый день, Семен Теодорович!

- Добрый.

- Судя по вашему голосу, он совсем не добрый для вас.

- У меня всегда такой голос, с самого детства. Первое слово «мама» я сказал таким же тоном.

- Мама, наверное, выронила вашу соску из рук.

- Нет, мама удержала.

- Меня с детства преследовал ваш голос. Как только включали «Вокруг смеха» по телеку и вы начинали говорить, становилось понятно, что нужно смеяться. Семен Теодорович, у вас есть ностальгия по Советскому союзу?

- Но мы же были намного моложе, поэтому ответ понятен. Жить было менее комфортно, но как-то проще. Много хорошего и доброго существовало. К сожалению, не случилось плавных переходов от одного уровня устройства жизни к другому. Прыжки получались слишком резкими. Что в 1917 году, что в 90-х. Мы как-то сразу рванули из социализма в капитализм, не очень-то к нему готовые.

- Мы любим крайности.

- Да, крайности. Поэтому так болезненно, так ломко все это происходило. А то, что сейчас… Единственное, что меня утешает и сближает со всем окружающим нас миром, то, что в принципе - в заднице все. Это как бы поднимает нас на мировой уровень. Но общая трясучка нас все равно разделяет. И мне это не очень нравится. Мне всегда казалось, что дипломатия - это искусство договариваться, а не бодаться. Раньше там на верху не было такого лексикона и таких отношений, как-то все переговоры происходили мягче.

- Зато, какая почва для творчества, можно брать оттуда материал.

- Нет, я никогда этим не занимался. Несмотря на мою мрачную физиономию и голос, я человек достаточно добрый. Вся эта злободневность - она у меня не идет. Я пару раз попробовал - не мое. Пытаюсь искать в этой жизни не политизированные островки. По отзывам, вроде бы мне это удается.

Последний из могикан

- Цены сегодняшние вас, например, развеселили или вы не заметили?

- В основном за продуктами ходит жена. Я иногда захаживаю в аптеку. Мне уже по возрасту положено. Не очень запоминаю, но то, что лекарства каждые полгода поднимаются на 20-40 процентов - это точно. Я пока могу себе позволить. Но при мне бабушка однажды хотела купить градусник и не смогла, слишком дорого для нее оказалось. Сказала: «Нет, я пойду».

- У вас концерт запланирован на вечер 31 декабря в ДК Горького. Как вы артисты так можете жить?

- Зато приходишь домой, а там и уже все накрыто. Сейчас еще нормально. Раньше, когда был помоложе, как все занимался чесом. Помню какой-то концерт в Москве закончил в полвторого ночи и куда-то приехал снова. На сцене пел Кузьмин, который в три часа побежал на следующее свое выступление. Это все не очень хорошо, но люди хотели.

- Дедом Морозом приходилось работать?

- Бывало. В те давние времена на питерском телевидении. По-моему, меня тогда вынули из воды, я был в скафандре и по задумке являлся Дедом морозом.

- Сильно! Чем вам запомнился уходящий год?

- Книжка у меня вышла. Несколько человек прочитали, сказали, что хорошо. Это и понятно, иначе я бы им ее не подарил. А несколько других сказали, что в отдельных историях я похож на Вуди Алена по стилю и по ироничности. Подобное слышу не первый раз. Правда в отличие от Алена я не играю на саксофоне. Но думаю, чтобы быть похожим во всем, надо начинать учиться. Честно скажу, мне не всегда нравятся его фильмы, а вот его проза очень мне близка. Это ирония высокого уровня.

- Семен Альтов - это тоже величина, которого знают все…

- Вы, наверное, говорите про ваше поколение и тех, кто старше. Потому что те, кто младше вряд ли так думают. Ко мне часто подходят симпатичные девушки со словами: «Подпишите, пожалуйста, моя бабушка вас обожает». Я действительно из того времени, вообще последний из могикан. На сцене людей с бумажками в руках уже не осталось.

Обниматься и целоваться

- Как будто бы у вас на концертах молодых людей не бывает.

- Бывает, но в минимальной пропорции. Сейчас огромное количество стедаперов и среди них есть очень хорошие ребята. Есть и нехорошие, у которых мат предает юмор фразе. Это неправильно и не честно - запрещенный прием. А есть очень хорошие. Конечно, молодым интереснее смотреть на молодого, энергичного, сексапильного и остроумного человека, чем на меня. Это нормальный переход. Все ведь должно развиваться. Мы стояли с бумажками, а они теперь выдают хорошо подготовленную импровизацию. Интересно, что будет дальше.

- Большинство стендаперов, как и вы, не лезут в политику, рассказывают о правде жизни.

- И в постели тоже не все говорят о политике. Давайте лучше поговорим о сексуальном воспитании в советское время. Это же вроде повеселей и не политизировано.

- Да, конечно!

- Вот я, например, узнал в результате, чего появляются дети где-то в классе восьмом. И не поверил. А недавно отчетливо вспомнил такой эпизод. Мне было шесть лет, жили мы на Бородинской улице в коммуналке на девять семей. Однажды ко мне подошла девочка лет четырнадцати: «Хочешь семечек?» Я кивнул. «Тогда пойдем». Она завела меня в подвал и сказала: «Снимай штаны, покажи писю». Я рыдая снял штаны. Она посмотрела, и удовлетворенная ушла.

- Семечек не дала?

- Не дала. Такой был лютый интерес. Ей нужно было убедиться, что там нечто иное, нежели у нее. Но хочу сказать, что незнание правды о сексуальной жизни продлевает интерес к женскому прекрасному телу. А когда ты все узнаешь рано и все становится доступным, что-то теряется. Я не сексолог, конечно, но уверен в этом.

- А вы верите в гороскопы? Год тигра грядет после года свиньи.

- Не верю, но все эти условности как бы украшают жизнь. Что-то совпало, говоришь себе: «Вот прям, как чувствовал». Не совпало - забываешь. Трогательная тема. Я знаю ювелиров - людей, для них Новый год вообще золотая пора. Сколько можно наделать хрюшек, тигров и все это будет востребовано.

- Семен Теодорович, пожелайте нам чего-нибудь хорошего в наступающем году.

- Год тигра - не тигра, дело не в этом. Давайте попробуем меньше говорить о политике и больше заниматься своими семьями, детьми, домашними животными. Надеюсь, что эта пандемия закончится еще при нашей жизни. Хочу пожелать, чтобы маски носили только на карнавале в Венеции. Чтобы все могли общаться, обниматься и целоваться. Чтобы все это происходило вживую, контактно, а не на расстоянии друг от друга.