Умерла Галина Воропай, режиссер "Лунтика", "Барбоскиных" и нового сезона "Смешариков"

Причины смерти Галины Воропай на данный момент не уточняются. Фото: vk.com/rezanimaspbgikit

В Петербурге на пятидесятом году жизни умерла Галина Воропай, знаменитый режиссер, сценарист и художник-аниматор. Об этом в субботу, 1 января, сообщили коллеги Галины Владимировны с кафедры режиссуры анимации Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения.

- В ночь с 29 на 30 декабря 2021 года скончалась Воропай Галина Владимировна! - сообщается в официальной группе кафедры ВКонтакте. - Приносим соболезнования ее родным и близким! Галина Владимировна всегда останется в нашей памяти светлым и радостным человеком, который очень любил жизнь и кино!

Галина Воропай с 2003 года трудилась на знаменитой петербургской студии анимации "Мельница". В качестве режиссера она работала над такими всенародно любимыми мультиками, как "Лунтик и его друзья", "Барбоскины" и "Смешарики", как художник-аниматор приложила руку к "Сказу про Федота-стрельца" и "Алеше Поповичу и Тугарину Змею".

Причины смерти Галины Воропай, а также дата, место и формат прощания на данный момент не раскрываются. "Комсомольская правда в Санкт-Петербурге" приносит искренние соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Галины Владимировны.