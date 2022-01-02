Таксист из Петербурга построил из снега копию храма Спас на Крови

Владимир Кузьмин вот уже 12 зим подряд создает шедевры из снега. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербургский таксист Владимир Кузьмин создает снежные копии известных достопримечательностей. Он делает это у себя во дворе, на Ланском шоссе в свободное от работы время. Уже покорились руке мастера-любителя Петропавловская крепость, Исаакиевский собор и замок Ласточкино гнездо. Накануне нового 2022 года Владимир взялся за храм Спас на Крови. Вокруг - вазы в греческом стиле с вензелями российских императоров.

- В этот раз, когда начал вырезать все эти мелкие детали, подумал: елки-палки, за что я взялся? - рассказывает корреспонденту "КП-Петербург" мужчина. - Думал: ну все, не дано мне Спас на крови сделать. Но все-таки получается. За 12 лет это мой самый сложный объект.

Владимир продумывает каждую деталь будущей композиции. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Владимир никогда раньше не занимался скульптурой и ничем другим в области искусства. Он не умеет рисовать и поэтому переносит на снег образ из головы. Мужчине 65 лет, и больше 40 из них он работает водителем такси. Недавно вышел на пенсию, но этого не хватает. Живет он с младшим сыном. Жена умерла 9 лет назад.

Терка. коробки и немного фантазии

Начал лепить крепости, замки и храмы спонтанно. Как будто что-то снизошло на него в 2010 году. Повод был прозаичным.

- Дворники набросали кучу снега у парадной. Огромную, чуть ли не до первого этажа! - вспоминает Владимир. - Я ходил, смотрел. Решил сделать башенку с пушкой. Понравилось. Разошелся так, что получилась длинная крепость. Фантазийная, в первый раз я не ориентировался ни на что.

Пока работа над храмом продолжается. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Мужчина всему научился сам. 12 лет назад он даже не пользовался интернетом. А когда начал - не нашел там ничего подходящего. Для работы со снегом он использует картонные коробки, кухонные терки, пилу, пульверизатор, инструменты для резьбы по дереву. Сначала набивает снег плотно в коробки и дает ему отлежаться. Потом из таких кубов строит основу здания. Придает ей форму кухонными принадлежностями и пилой. Тонкие элементы вырезает стамесками, штихелями и ножами. Закрепляет водой из пульверизатора. Добавить цвета помогает акварель. Кресты складываются из зубочисток. Темные профили окон очерчивает земля.

Владимир говорит, что до сих пор чувствует себя учеником. И если бы его кто-то попросил стать наставником - ответить было бы нелегко. Комфортно работать одному.

К 2022 году мужчина построил снежный Спас на крови. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Узнают на улице, благодарят

Все эти 12 лет Владимир слышит от горожан только добрые слова. Его давно узнают на улице. Некоторые приезжают сюда специально, чтобы посмотреть на скульптуры. Порой сожалеют, что такого нет во дворе у них.

Мужчина говорит, что если бы кто-то из соседей был против, то он не стал бы строить снежные замки и церкви здесь.

- Я живу здесь около 7 лет, наблюдаю. Он хороший человек. Мне кажется, всем нравится то, что он делает, - рассуждает местный житель Сардор Рахимов. - Я бы тоже хотел заниматься чем-то творческим, но нет времени: работаю водителем автобуса.

Работает художник-самоучка пилой и теркой. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Соседские собаки ценителями культуры не являются, поэтому для защиты от них Владимир ставит впереди отдельный снежный блок. К нему они обычно и подходят. А вот защититься от произвольного вандализма невозможно. В случае чего приходится просто восстанавливать поврежденные части. Или смириться.

- Два года назад Исаакий ногами разломали полностью. И вазы тоже. Так было обидно, вообще, - вздыхает Владимир. - Надеюсь, в этом году все будет в порядке. Хоть постоит людям на радость.

Пригласили в Европу

Способности Владимира Кузьмина оценили в Финляндии. В 2020 году бизнесмены российского происхождения пригласили его поработать к себе. Необходимо было из снега сделать Суоменлинну - легендарную финскую крепость. Пенсионеру оформили загранпаспорт и визу, оплатили дорогу, проживание и питание, отдельно выдали гонорар. Это оказалось выгоднее для них, чем пригласить специалиста из Москвы.

В 2020 году петербуржцу доверили создать в Финляндии крепость Суоменлинну.

- Это был маленький коттеджный поселок на полуострове. Погода кошмарная: тепло. Но я успел сделать эту крепость, пушечки. Она постояла 3 дня - и опять дождь пошел, - признается Владимир.

Творческими проектами мужчина занимается только зимой, в новогодней атмосфере. Свободное время в остальные сезоны проводит на даче и в лесу.