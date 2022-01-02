Балкон обрушился в результате взрыва в доме на Рыбацком проспекте в Петербурге

Балкон частично обрушился в новогоднюю ночь в Петербурге. Фото: предоставлено "КП"

В Петербурге частично обрушился балкон в панельном доме №19 на Рыбацком проспекте. Все произошло в ночь на 1 января. По словам жителей района, этот хлопок невозможно было перепутать с фейерверком. Многие гуляющие зеваки тут же сбежались к месту происшествия.

- Мы были дома, и вдруг произошел хлопок, - рассказала «КП-Петербург» местная жительница Валентина. – Почувствовали по всему дому. Взрыв точно был один, а не три, как пишут некоторые в соцсетях. Как говорят, собственники квартиры были на даче, приехали ближе к 6 утра.

Фрагменты балкона повредили припаркованное авто. Фото: предоставлено "КП"

Судя по фотографиям с места происшествия, предоставленных «Комсомолке», серьезно пострадала припаркованная машина – вероятно, куски внешней панели балкона и оконной рамы повредили авто. Как сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах, точную причину взрыва не установили даже спустя сутки. Известно, что квартира принадлежит 62-летней пенсионерке.

Через сутки после взрыва балкон чуть "прибрали". Фото: предоставлено "КП"

- На месте обнаружили два деформированных фрагмента металла, а также полимерный цилиндрический предмет, он похож на пусковой контейнер сигнального патрона от звуковой ракеты «Бедствие». Пострадавших среди людей нет, эвакуации не было. Следственно-оперативная группа продолжает работу, - отметил источник.

По факту происшествия могут возбудить уголовное дело, «КП» проследит за развитием истории.