«Пятикратная нагрузка»: Власти Петербурга объяснили заваленные мусором дворы в первый день 2022 года

Петербуржцы массово жалуются на замусоренные дворы после 1 января. Фото: vk.com/mytndvor

Комитет по природопользованию Петербурга ответил на массовые жалобы горожан о несвоевременном вывозе мусора из дворов в разных районах. Напомним, с 1 января в Северной столице вступила в силу реформа по утилизации отходов. В городе заработал Невский экологический оператор (НЭО), привлекший к труду более 380 мусоровозов. Однако в первый день 2022 года многие жители Петербурга столкнулись с переполненными мусорными контейнерами. Причин неудобств несколько, как рассказывают в Смольном.

Регоператор сообщил о 500 случаях невозможности вывоза мусора. Фото: vk.com/mytndvor

- Несвоевременный вывоз отходов связан с закрытыми контейнерными площадками и закрытыми дворами, где стоят баки. Припаркованные автомобили вокруг контейнерных площадок мешают подъехать мусоровозу. Из-за этого водитель спецтехники вынужден ехать дальше, возвращается он еще раз на это место на следующий день, - сообщается в группе комитета Смольного во «Вконтакте».

Как заверяют власти, все проблемные адреса уже известны, их оперативно «отработают». По информации регоператора, за первый день работы мусоровозы более 500 раз столкнулись с невозможностью подъехать к контейнерам. При этом специалисты трудятся более 17 часов в день.

НЭО отчитывается в соцсетях о проделанной работе. Фото: vk.com/spbneoreg

- За сутки из Северной столицы вывезли 35 580 кубометров отходов. НЭО столкнулся с пятикратной нагрузкой 1 января: к накопленным отходам предновогодних дней прибавился мусор, который сгенерировали жители за новогоднюю ночь, - передает пресс-служба НЭО.

Оператор по вывозу отходов настоятельно просит горожан жаловаться на замусоренные дворы по телефону горячей линии: 8 (812) 303-80-90.