Огромные очереди, скандалы и вопросы на засыпку: Что происходит в торговых центрах и ресторанах Петербурга после введения режима QR-кодов

Режим QR-кодов заработал в Петербурге 2 января 2022 года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

У нас было два «честных» QR-кода, два QR-кода, одолженных у коллег, фотоаппарат, телефон с диктофоном, пакетик морковки и целое множество придуманных отмазок на тему того, почему мы не можем показать документы. Не то, чтобы все это было необходимо для похода в ТЦ или ресторан в Петербурге со 2 января, но если начал экспериментировать с системой, становится трудно остановиться. Единственное, что вызывало у меня опасения – QR-код с пакетика морковки, заранее купленной в продуктовом магазине. Ничто в мире не бывает более беспомощным, безответственным и порочным, чем попытка обмануть проверяющих при помощи QR-кода с пакетика морковки. Но я знал, что рано или поздно мы перейдем и на эту дрянь.

И что где-нибудь она обязательно сработает.

И я не ошибся.

Без черно-белого квадратика теперь не попасть в большинство магазинов и общепит. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

КАК ПОЛИНА ПЕТРОВНА ПРЕВРАТИЛАСЬ В ПАВЛА ПЕТРОВИЧА

Ну что, мы ждали-ждали и наконец-то дождались. Смольный дважды переносил дату введения режима QR-кодов в Петербурге. Предприниматели просили подумать еще, но в администрации города остались глухи к их мольбам и решили больше не тянуть – в воскресенье, 2 января, давно обещанные «антиковидные» нововведения заработали в полную силу. Получилось… странно.

Для начала отвечаем на самые больные вопросы. В продовольственные магазины (даже если торгуют они исключительно алкоголем или конфетами) без QR-кода можно. В аптеки – можно. На территорию торгового центра – можно. Дальше начинаются сложности.

По умолчанию планировалось сделать так: на входе в магазин одежды или косметики проверяющий просит предъявить QR-код и паспорт. Если все нормально – запускает внутрь. Но то ли бизнес понял все по-своему, то ли Смольный толком ему не объяснил – и новые правила в итоге все начали вводить вразнобой, кто как захотел и посчитал уместным.

Проверку QR-кодов каждый магазин и ресторан понимает и проводит по-разному: где-то просто "сканируют" глазами, где-то просят назвать имя-отчество и год рождения. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В одном из магазинов одежды в ТЦ «Галерея» входы и выходы перегородили сигнальными лентами, оставив два узких проема. А перед проемами еще и выстроили «змейку» из стоек. Задумка понятна – чтобы никто не прошмыгнул на территорию магазина незамеченным, а единственный проверяющий к середине дня не двинулся рассудком. На деле же в «змейках» регулярно скапливались очереди. Люди дышали друг другу в затылки, нервничали, листали документы в телефоне в поисках QR-кодов. Понятное, что ни о какой «санитарной дистанции» в таких условиях и речи не идет, а сама система, призванная уберечь народ от заражения, рушится на корню.

В другой магазин мы, напротив, прошли безо всяких проблем и задержек – охранник на входе лишь проводил нас скучающим взглядом. Оказалось, здесь другой принцип – можно войти, можно побродить между полок, набрать себе вещичек по вкусу… но на кассе тебя обслужат только после проверки QR-кода. Какой в этом смысл – решительно непонятно, потому что до того, как подойти к кассе, ты уже везде побывал, везде надышал и все перетрогал.

Дальше еще интереснее. Код на кассе я честно предъявил – вот только не свой, а своей коллеги. Девушки. И это сработало. Потому что при сканировании проверяющему кроме даты рождения не видно ничего. Ни фамилии-имени-отчества, ни серии-номера паспорта - только первые буквы или цифры, все остальное закрыто звездочками. Для этого, по идее, и нужно вместе с кодом предъявлять документы. Но в магазине ограничились тем, что спросили полное имя. Так Полина Петровна – настоящая владелица прививочного сертификата – превратилась в Павла Петровича, а у меня появились новые зимние перчатки.

Одно из самых популярных объяснений, почему режим QR-кодов не работает как надо - "если проверять по правилам, образуются гигантские очереди". Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ну ладно, не появились. Перчатки я сразу же сдал назад, а девушке-продавцу объяснил ситуацию и попросил честно рассказать, почему так случилось. Ответ оказался ожидаемым.

- У нас распоряжение сверху – просто сканировать коды, - призналась она. – Руководство сказало, что если проверять как положено, будут постоянные очереди. Тем более что сегодня только 2 января, половина сотрудников на выходных, народу не хватает. И покупатели нервничают – тут с утра знаете уже какие скандалы были? И вещи расшвыривали, и нас оскорбляли по-всякому. Так что лучше не провоцировать.

Самое забавное, что в соседнем магазине кроме полного имени спросили еще и дату рождения. И вот тут я засыпался - просто не подумал, что ее тоже неплохо было бы заучить.

- Вы у нас сегодня уже четвертый! – радостно поделилась девушка-проверяющая. – Обычно так и прокалываются – либо буквы в фамилии путают, либо дату не могут назвать. Но мы не у всех спрашиваем, только у самых подозрительных. Обычно просто сканируем и пропускаем.

«МЫ НЕ ПОЛИЦИЯ, ПАСПОРТ НЕ СПРАШИВАЕМ»

Пройдясь по магазинам, мы спустились в кафе. Поздоровались, присели за столик, полистали меню. Определились с заказом.

Так, стоп.

- А вы что, коды проверять не будете? – спросил я у официанта.

- А вы что, хотите их нам показать? – удивился он. Мы с полминуты молча смотрели друг другу в глаза, после чего парень так же молча пожал плечами и пошел к стойке за сканером. Тоже пришлось лезть за журналистским удостоверением и объясняться.

- Распоряжение от администрации, - рассказал наш собеседник. – Если кто-то спрашивает про коды, мы их проверяем. Если просто приходят и садятся – ну, запускаем и обслуживаем. Чтобы совсем уж клиентов не терять.

Вопреки ожиданиям, магазины и улицы Петербурга после введения QR-кодов не опустели. Народу, напротив, даже как будто прибавилось. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В итоге мы обошли с десяток магазинов разной направленности в трех крупных торговых центрах. Паспорт попросили показать только в одном. И то, подозреваем, что сотрудников просто напугали наши коллеги с телевидения, прошедшие с утра примерно тем же маршрутом. В остальных же ссылались на одно и то же: «распоряжение руководства».

- Нам объяснили так: вы не полицейские, права требовать у человека паспорт у вас нет, - рассказали нам в одном из бутиков. – Поэтому просто сканируем, просим сказать имя или дату рождения. Не знаю, как у других, а у нас, в целом, спокойно реагируют. Либо говорят, либо просто разворачиваются и уходят. Может, это потому, что времени еще мало, поток не такой большой.

Большинство людей, к счастью, реагируют на просьбу показать QR-код адекватно - хотя попадаются и скандалисты. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Результат неутешительный: прошли почти везде, где хотели. Своим QR-кодом я при этом не воспользовался ни разу за весь день.

«ВЫ МОРКОВКА? ПРОХОДИТЕ!»

Это и смешно и грешно, но да – кое-куда, как оказалось, вполне можно попасть, прикинувшись морковкой.

В одном из торговых центров на фудкорте проверяющий долго пытался отсканировать «морковный» QR-код с магазинного чека. Злился, раз за разом нажимал на неработающую ссылку на экране телефона, спрашивал и переспрашивал: «а он точно настоящий?». Потом просто сдался и махнул рукой – «проходите».

QR-код за семнадцать рублей? К сожалению, это реально. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ситуация повторилась в «Гостином дворе». Там в обувном магазине почему-то решили извернуться и вместо того, чтобы поставить программку для считывания «квадратиков» на телефоны проверяющих, привязали ее к кассовому аппарату. То есть, штрих-код и QR-код сканируются одной и той же пикалкой. В итоге продавщица тоже долго пыталась понять, куда ведет «морковный» куар и тоже в итоге сдалась и пробила товар так. Объяснила: поставить-то программку – поставили, а вот как ей пользоваться – толком не рассказали.

Наконец, в другом ТЦ – но тоже, что характерно, в обувном отделе – мы повстречали не человека, а настоящий образец безмятежности. Женщина за кассой без проблем отпустила нам пару наугад выбранных розовых носков, а на вопрос о QR-кодах лишь вздохнула и напутствовала:

- Подышите свободно еще хотя бы денек. Ничего не надо.

«Морковный» код сработал еще дважды. По иронии судьбы – в маленькой бюджетной «шавермячной» на Думской и в элитном ресторане на Невском. В ресторане молодая девушка, скорее всего, просто не успела сориентироваться – она провожала одних гостей, принимала других, подавала куртки, поэтому на «квадратик» взглянула только мельком. В «шавермячной» же, когда мы спросили про коды, колоритный продавец (он же повар) в ответ только улыбнулся и подмигнул. Вместо тысячи слов, как говорится.

В это кафе мы прошли по "морковному" QR-коду. Причем предъявить даже его было сугубо нашей идеей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ИГРА ВСЕХ СО ВСЕМИ

Вообще, по ощущениям, в общепите с кодами строже, чем в магазинах. Паспорт точно просят чаще. Но зависит, опять же, от загрузки – чем больше в зале народу, тем быстрее всех надо проверить, и тем выше вероятность, что спросят только имя-фамилию и дату рождения, либо не спросят вообще ничего. Но даже там, где требуется паспорт, почти всегда можно отболтаться – «забыл», «не взял», «ну куар-то есть!» и вот это вот все.

Уже под конец нашего «экспериментального похода» мы столкнулись с настоящим примером «ковид-диссидентства». Один из ресторанчиков на Невском бравировал огромной вывеской «БЕЗ QR-КОДОВ!». Тут уж пришлось заходить с козырей – от входа показывать удостоверение и просить встречи с администратором. В итоге в магазинчике нам стыдливо признались: вывеска старая, ее повесили еще тогда, когда режим QR-кодов только готовились вводить. Такой изящный маркетинговый ход в расчете на тех, кто окончательно запутался в новостной повестке.

- Мы ее через час снимем, уже вот прямо снимаем, - заверил нас администратор.

Поверили на слово.

Этот образец "ковид-диссидентства" оказался фейком: как рассказала администрация ресторана, плакат висел еще до введения режима QR-кодов. В течение часа его пообещали убрать. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Выводы. Режим QR-кодов оказался вовсе не таким жестким и страшным, как его малевали. Во-первых, у подавляющего большинства петербуржцев они давно уже есть – в магазинах и ресторанах нам рассказывали, что «бескодных» от всего потока клиентов набирается процентов пять от силы. Во-вторых, сейчас новые правила напоминают скорее детскую игру, чем попытку реально переломить ситуацию с эпидемией. Вот только непонятно, игру кого с кем – предпринимателей со Смольным, предпринимателей с клиентами или всех и каждого – с «ковидом».