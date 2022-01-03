Участница шоу «Пацанки» с ножом набросилась на мать в Гатчине

Бывшая участница шоу "Пацанки" ударила мать ножом в спину. Фото: СОЦСЕТИ

Участница первого сезона шоу «Пацанки» попала в полицию после нападения на собственную мать. Все произошло вечером 2 января в квартире на улице Красных Военлетов в Гатчине, где обе и живут.

- В 22:43 в полицию от диспетчера скорой помощи поступило сообщение о ножевом ранении. В 22:50 прибывшими на место нарядами задержана девушка 1995 года рождения, неработающая, которая во время внезапной ссоры ножом ударила в спину свою мать, - сообщает источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

Известно, что задержанной оказалась Регина Колупаева. По предварительным данным, во время нападения она находилась под воздействием наркотиков.

Мать бывшей участницы «Пацанок» экстренно госпитализировали в местную районную больницу в тяжелом состоянии. У 46-летней женщины проникающее ножевое ранение задней стенки грудной клетки.

Саму девушку доставили в отделение и поместили в изолятор временного содержания. Сейчас следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела. В зависимости от того выживет мать звезды телешоу, или какой вред здоровью она получит, будет зависеть и степень тяжести наказания Колупаевой.

Отметим, что в «Пацанках» из девушки-трудного подростка пытались сделать настоящую леди, но до финала она не дошла.

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