Столетняя блокадница стала звездой ТикТока

Иногда женщина танцует не на камеру, а просто для удовольствия. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Нина Георгиевна Сахарнова стала звездой ТикТока в 99 лет. Видео, на которых пенсионерка танцует и поет, набирают по пять миллионов просмотров. Под каждым - множество вопросов от подписчиков: как укрывалась от бомб во время Великой Отечественной войны, общалась ли с людьми из XIX века? В конце ноября Сахарнова отметила свой вековой юбилей.

Несколько лет назад наша героиня познакомилась лично с Киркоровым. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ЭЛЕКТРОМЕХАНИК, СУДОСТРОИТЕЛЬ, АКТРИСА

Один из хитов самой возрастной звезды ТикТока - ролик «Метрика». В нем внучка показывает свидетельство о рождении и паспорт Нины Георгиевны. На это ее вдохновили интернет-комментаторы, которые не могут поверить, что женщине так много лет. Энергичная, остроумная, уверенная, хорошо слышит и говорит - необычно! В паспорте у Сахарновой указан 1924 год рождения, в свидетельстве о рождении -1921-й.

- Когда оформляли паспорт, перепутали цифры: свидетельство написано от руки, так что неудивительно. Я не стала исправлять эту ошибку, - рассказывает Нина Георгиевна.

В паспорте у Сахарновой указан 1924 год рождения, в свидетельстве о рождении -1921-й. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Нина Георгиевна была творческой и открытой с юных лет. Всю жизнь обожает театр. Во время блокады Ленинграда даже играла на сцене в любительском составе вместе с коллегами из управления железной дороги.

- В 1942 году к нам пришла режиссер, которая работала раньше с кинорежиссером «Тихого Дона» Сергеем Герасимовым. Наш директор дал добро на кружок. После первой постановки ко мне подошла одна дама и сказала: «Вам нужно поступать в театральный институт!» Но я не стала это делать. Я уже много голодала и приняла решение, что больше голодать не хочу… - вспоминает Сахарнова.

Для ТикТока пенсионерка снимает видео раз в две недели. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Увлечение театром сочеталось со сложной интересной работой. До 1942-го Нина училась в институте киноинженеров. Но смерть отца и голод заставили ее бросить учебу и пойти трудиться на железную дорогу - сначала рабочим связи, потом электромехаником. Уже в мирное время Нина закончила судостроительный техникум и 28 лет, до самой пенсии, занималась проектированием морских торговых кораблей.

Вероника - единственная и любимая внучка Нины Георгиевны. Фото: Пересъемка архива Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ЗАИГРАЛИСЬ С ВНУЧКОЙ

Что привело в ТикТок женщину, которая прошла блокаду Ленинграда и почти треть жизни работала в конструкторском бюро? Предложение 30-летней внучки поиграть.

- До этого я не пользовалась социальными сетями. У меня слабое зрение, да и компьютерная мышь раздражает. Но однажды Вероника включила телефон и говорит: «Садись, бабушка, и давай петь», - улыбается Нина Георгиевна. - Она моя единственная внучка. Жить мне осталось недолго, поэтому я исполняю ее желания. Спели - и пошли вопросы и подписчики.

Постепенно Нина Георгиевна втянулась. Ей интересно, что люди думают, что их интересует. Больше всего понравился такой вопрос: общалась ли она с людьми родом из XIX века и чем они отличались от нынешних? Благородную женщину из царских времен Нина Георгиевна действительно знала - это была выпускница Смольного института, знавшая несколько языков. Она порой приходила в гости к ее родителям. Ее происхождение выдавали и походка, и манеры, и одежда - в этом всем улавливалось отличие от людей XX века.

Видео, на которых пенсионерка танцует и поет, набирают по пять миллионов просмотров. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- В ТикТоке есть тренды. Например, снимаешь видео под определенную музыку, танцуешь, угадываешь. Я подумала: почему бы не сделать это вместе с бабушкой? - рассказывает внучка Сахарновой Вероника Колдина - Выбрала тренд «Пой, если знаешь эту песню». Говорю бабушке: «Если знаешь песню, то подпевай. Если не знаешь, то ничего не делай». Наше первое видео, опубликованное 20 января 2021 года, собрало 600 тысяч просмотров мгновенно! Потом у людей появилось много вопросов, а мы начали отвечать.

Бабушка с внучкой занимаются блогом, не напрягаясь. Снимают видео раз в две недели, порой раз в месяц на кухне на обычный мобильник. Обычно несколько скопом. Бабушку это развлекает, а Веронике, риелтору по профессии, помогает отвлечься от работы.

- Мы ничего не зарабатываем в ТикТоке, просто нас включили в программу развития платформы. Но если мне расскажут, как заработать, то с удовольствием! - смеется Вероника.

До 1942-го Нина училась в институте киноинженеров. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ВЕЧНОСТЬ И ОДИН ДЕНЬ

Иногда женщина танцует не на камеру, а просто для удовольствия. Она говорит, что спине от этого становится даже легче. Правда, сердце сильно стучит, поэтому долго не попляшешь. У Нины Георгиевны с Вероникой даже есть «своя» песня - «One way ticket» из 1970-х.

С ностальгией Нина Георгиевна вспоминает свои путешествия в Ригу, Таллинн, Белград, Кенигсберг, по Болгарии и Кавказу. Осмыслять опыт она начала не так давно.

- Раньше я вообще ничего не хотела вспоминать. Старалась не думать о прошлом, - признается Нина Георгиевна. - Были в жизни ситуации очень страшные. Но сейчас мы с приятельницей часто вспоминаем что-нибудь вместе. 60-80-е годы были хорошими во всех отношениях, на мой взгляд.

До пенсии блокадница занималась проектированием морских торговых кораблей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Из прежнего круга друзей у женщины не осталось почти никого. Из родственников - дочь, внучка и правнучка. Дочка - архитектор, дизайнер квартир, человек непубличный.

- У меня осталась одна только приятельница Дина. Она не выходит из дома, передвигается на ходунках, - вздыхает Нина Георгиевна, а на ее глазах чуть проступают слезы. - Мы с ней работали вместе в конструкторском бюро.

Долгожительство - это особое испытание. Но Нина Георгиевна справляется, да еще как! В этом ей помогают близкие и ТикТок.