«У нас не Америка. Полиция не стреляет по людям»: Откровения жителя Казахстана о причинах погромов и убийств силовиков в Алма-Ате

Протесты в Казахстане глазами мирных жителей Фото: REUTERS

Что стоит за событиями в Казахстане, сейчас силятся понять не только соседние страны, но и сами жители объятой протестами республики. Многие казахи, улетевшие на новогодние каникулы в Россию, из-за начавшегося в стране хаоса оказались отрезаны от своей родины и сейчас пережидают, когда смогут вернуться домой. Среди них оказался и друг корреспондентов «КП-Петербург» - 29-летний житель Павлодара Иван.

Мужчина работает инженером и администратором в онлайн-школе. Он прилетел в Россию еще в конце декабря и сейчас ждет, когда сможет вернуться в страну. Информацию обо всех событиях в Казахстане он знает от своих родственников. Иван рассказал «КП», какие версии у жителей Казахстана, что стало толчком к протестам, почему силовики сдавали оружие мародерам, и кто может стоять за убийствами полицейских.

«ПРОСТЫЕ ЛЮДИ ХОТЕЛИ ТОЛЬКО СНИЗИТЬ ЦЕНУ НА ГАЗ»

- Когда все только началось, я был в панике, потому что долгое время не мог связаться со своей семьей в Павлодаре. Интернет в Казахстане отрубили, а связь была очень плохая. Поэтому довольствовался новостями из Интернета. Люди писали, что в моем городе тоже проходят столкновения с полицией, но все это оказалось фейком. Когда я дозвонился до родственников, они сказали, что у них в городе все было тихо и спокойно. Люди вышли, помитинговали, потом с ними поговорили чиновники. И все мирно разошлись. Сейчас они спокойно ходят в магазин, продукты есть, транспорт ходит, связи только нет. Вся основная протестная активность была именно в Алма-Ате.

Алма-Ата после погромов Фото: REUTERS

Иван, как и многие его друзья, уверен, что люди изначально выходили на митинги именно из-за повышения цен на газ, никто из них и предположить не мог, что это выльется в хаос.

- У нас в стране все было спокойно. Да, были не очень интересные решения правительства - пенсионная реформа, повышение налогов, но это нормальные явления. Но вот история с газом – это уже перебор. Люди мирно вышли на митинг, добились уступок и разошлись по домам. А дальше стали действовать уже совсем другие люди, это не простые мирные жители, это какие-то радикальные группировки. Уж слишком грамотно они сработали: погибло много сотрудников внутренних органов, двоих или троих из них обезглавили. Это действительно настоящие террористы.

«СПЕЦСЛУЖБЫ УПУСТИЛИ РАДИКАЛОВ»

По словам Ивана, в Казахстане и раньше время от времени появлялись радикальные ячейки. Но с ними активно боролись.

- Одно время, когда я еще в школе учился, у нас появились «бородачи», - вспоминает Иван. - Они ходили и раздавали листовки с призывами к таким вот радикальным действиям. Но с ними жестко боролись, и они просто исчезли. Потом у нас часто мелькали новости, что Комитет национальной безопасности ликвидировал радикальные группировки, все планируемые теракты и тому подобное грамотно пресекались. Но тут что-то пошло не так, тут упустили...

Основной удар мародеров пришелся по Алма-Ате Фото: REUTERS

Сейчас многие жители Казахстана уверены, что погромы и нападения на полицию не были спланированы.

- Силовики проспали бурю, потому что сама атака на них была спонтанная. Радикальные группировки подсуетились под шумок. Когда народ и так уже был на взводе, они начали действовать. Я как обыватель, думаю, что это были какие-то спящие ячейки радикалов, которые ждали момента, - рассуждает Иван. – Кто именно это был, сложно сказать. Но президент уже сообщил, что среди задержанных много иностранцев. В принципе, у нас азиатская страна, очень близкая границе с Афганистаном. Тот же ИГИЛ мог запросто просочиться, его сторонников у нас тоже хватает.

«ЧЕРЕЗ КАЗАХСТАН ХОТЕЛИ УДАРИТЬ ПО РФ»

При этом среди обывателей в Казахстане есть мнения, что атака, возможно, была спланирована из-за рубежа.

- Основная цель таких погромов - дестабилизации обстановки в стране, очаг беспредела в самом центре Азии. Тут прослеживается сценарий, как и с Украиной. Сначала дестабилизация в Незалежной на границе с Россией, а потом дестабилизация в Казахстане - опять же на границе с Россией. Мое мнение, что основной удар было направлен именно на Россию через Казахстан. Чтобы у вашей страны добавилось проблем извне.

В самом же Казахстане, по словам Ивана, антирусские настроения хоть и были, но их старались пресекать.

- Всегда были такие люди. Но это меньшинство, сам я никогда с таким не сталкивался. Любые такие проявления жестко пресекались. С разжиганием межнациональной розни всегда боролись. Мы жили все в мире, - делится Иван. – Да, некоторые у нас были против введения миротворческой миссии России и стран ОДКБ. Люди даже петиции рассылали, чтобы мы отказались от вас. Но есть ощущение, что такие люди не знают, что такое миротворческие войска. Они воспринимают это как вмешательство извне.

«ПОЛИЦИЯ БОИТСЯ СТРЕЛЯТЬ»

При этом Иван уверен, что полиция даже при всем желании не смогла бы противостоять нападениям.

- Полиция сдавала оружие, терпела, что с них срывают погоны, потому что у них просто не было команды сверху, - поясняет Иван. - У нас не Америка, где полиции разрешено стрелять при любом подозрении на опасность. Чтобы полиция в кого-то выстрелила или устроила перестрелку – это "вау", раз в 10 лет случается. Это что-то жесткое. Поэтому они не были готовы к такому. А потом, когда все это переросло в нападения, контроль был уже потерян. При этом я уверен, что даже если бы и был приказ сверху, я сомневаюсь, что простые полицейские пошли бы и начали стрелять людей. Там агрессивно настроенные радикалы прятались за спины женщин и стариков, которые думали, что это мирный протест.

По словам Ивана, полиция старалась не допускать жертв среди мирного населения, поэтому мародерам удалось разграбить магазины и захватить аэропорт в Алма-Ате.

- Мародеры есть везде, там люди не голодали. Тем более, в Алма-Ате, где и работы, и денег всегда хватало, - делится Иван. - Мои друзья сами наблюдали всю эту картину в городе, они как раз должны были улетать из аэропорта, когда там произошел захват. Сотрудники аэропорта их быстро вывели через ангары, чтобы они не показывались радикалам. После того, как аэропорт отбили, мои друзья увидели, что аэропорт просто разгромили, а все вещи, багаж просто разбросали. Сейчас, чтобы все восстановить, нужно много времени. У нас в стране уже говорят, что на это потребуется год. Что будет дальше, пока остается только догадываться.

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