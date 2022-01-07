Ольга Бузова и Вячеслав Малафеев отдыхают вместе в Куршевеле

Малафеев и Бузова в одно время отдыхают на горнолыжном курорте и делают совместные снимки. Фото: https://www.instagram.com/malafeev16ru.

Пока одни звезды поехали на новогодние каникулы нежиться под солнцем, другие отправились покорять Альпы. И не только! Экс-голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев был замечен в Куршевеле в одной компании с певицей и телеведущей Ольгой Бузовой. Тому подтверждение – опубликованное фото в Instagram.

- Кайфуем, жизнь одна, - написал Малафеев под фотографией одно из любимых выражений Бузовой, которое уже давно стало мемом не только на просторах интернета, но и среди ее коллег по шоу-бизнесу.

Малафеев не так давно снимался в шоу "Звезды в Африке", ведущей которого была Ольга Бузова. Фото: https://www.instagram.com/malafeev16ru.

- Классный фотошоп, Слава. Мне еще замуж выходить, - прокомментировала снимок Бузова. Что она хотела этим сказать, приходится только гадать.

Но подписчики не растерялись и сразу начали писать под фото в духе: «хорошая пара бы получилась». А что, Бузова свободна, а Малафеев недавно объявил о разводе со своей второй женой Екатериной.

Не захотел воздерживаться от комментария и «любимчик» Ольги Бузовой – комментатор Дмитрий Губернев. Он обратил внимание на бокалы, которые были в руках Ольги и Вячеслава.

- С утра коньяк уже вдвоем пьете, - решил в очередной раз подшутить над теледивой.

Армия фанатов артистки накинулась на языкастого Губернеева, а Малафеев предложил ему составить компанию.

- Приезжай, угостим, - написал он в комментариях.

Напомним, что Губерниев в одном из своих эфиров довел Ольгу Бузову до слез, спросив ее: пьет ли она коньяк по утрам.