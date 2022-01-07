Рождественское чудо: Трех кошек спасли за сутки в Санкт-Петербурге

Трех пушистиков спасли в Рождество в Петербурге. Фото: https://vk.com/koshkispas.

В Санкт-Петербурге уже давно работает служба спасения животных. Благодаря этим людям четвероногих и не только достают откуда угодно. Вот и на этот раз волонтеры «Кошкиспаса» удивили!

Утром в пятницу, 7 января, к ним обратились за помощью: помогите достать кошку, она в техническом коробе. Для тех, кто не знает, это место, где проходят трубы канализации, водопровода и прочее. Обычно оно закрыто от глаз плиткой, чтобы было красиво. Места там предостаточно, чтобы поместиться кошке. Вот одна и умудрилась туда залезть. Только вот из-за особенностей креплений вперед она могла ползти, а вот назад было некуда. Доставать мурлыку пришлось с помощью перфоратора.

У волонтеров "Кошкиспаса" есть разные инструменты для спасения животных из разных мест. Фото: https://vk.com/koshkispas.

- Удалось разломать половину плитки, прежде чем из короба показалась задняя часть коши, - поделились волонтеры. - Аккуратно, но настойчиво, достали и голову. Свобода!

Но на этом свою миссию спасения они не закончили! Не успели переступить порог подъезда, как новая заявка: коты на дереве.

Иногда волонтерам приходится непросто, даже жизнью рискуют ради пушистиков. Фото: https://vk.com/koshkispas.

- Две кошачьи головы внимательно смотрели вниз на почти горизонтальной ветке, которая находилась на уровне пятого этажа. Дерево толстое, обледенелое, с мелкими веточками и скользкой корой. До ветки я добрался относительно быстро и встал, - рассказал волонтер. - Основной ствол уходил сильно в сторону, лишая меня возможности дотянуться до котов. Я продвинулся чуть по ветке и запросил у ребят удавку. Попробовал сначала достать котенка, но тот вывернулся и ушел по ветке почти на край. С кошкой получилось проще. Она, конечно, сопротивлялась, но оказалась на земле

Котенка по итогу тоже спасли. Женщина, которая обратилась за помощью в «Кошкиспас», взяла пушистиков отогреться, а потом отпустила обратно, где они и жили, в подвал.